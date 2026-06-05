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Laura Fernández explica por qué no nombró ministro de Deportes

La presidenta de la República, Laura Fernández, también dio su posición sobre el tema controversial del patrocinio del licor en el deporte

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Por Fanny Tayver Marín
La presidenta de la República, Laura Fernández, aceptó una invitación de Liga Deportiva Alajuelense para ir a conocer el CAR.
La presidenta de la República, Laura Fernández, aceptó una invitación de Liga Deportiva Alajuelense para ir a conocer el CAR. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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