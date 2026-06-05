Laura Fernández explica por qué no nombró ministro de Deportes

La presidenta de la República, Laura Fernández, aceptó una invitación de Liga Deportiva Alajuelense para ir a conocer el CAR.

¿Por qué no nombró un ministro de Deportes? Esa pregunta quedó latente desde que la presidenta de la República, Laura Fernández, dio a conocer su gabinete.

Cabe recordar que el Ministerio de Deportes es un ente sin cartera, es decir, no cuenta con presupuesto propio, por lo que se trata de un recargo de funciones para quien lo ejerza.

Un día después de que recibió en Casa Presidencial a la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, la mandataria visitó este viernes el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Liga Deportiva Alajuelense, por invitación del club manudo. Y ahí, dio respuesta a la gran duda.

Laura Fernández afirmó que está enfocada en fortalecer el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) desde varias aristas. Según ella, ese ente necesita una modernización desde el marco legal, porque “se está quedando corto” con las necesidades.

“Mucha gente me ha preguntado que por qué no nombré un ministro del Deporte, porque yo considero que nombrar un ministro de Deporte a una institución que no es un ministerio, es ponerle un parche, o una curita y no entrarle de lleno al problema de raíz, que es la necesidad de modernizar integralmente al Icoder”, expresó Laura Fernández.

Laura Fernández vio en el CAR un video con una presentación sobre el proyecto del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Indicó que en eso está trabajando con el director de la institución, Donald Rojas, y dio a conocer que pronto presentarán un proyecto de Ley de fortalecimiento para el Icoder.

“Estamos trabajando toda una política deportiva, porque Costa Rica lamentablemente tiene un rezago enorme, en infraestructura deportiva y en apoyo a los diferentes talentos”, citó.

Agregó que todos los deportistas son importantes, “desde los mejengueros de barrio hasta los de alto rendimiento”, y dijo también habló de la remodelación del velódromo y el Gimnasio Nacional.

En la atención a medios que dio en el CAR, la mandataria también se refirió a un tema controversial, pero que está convencida de que es necesario para generar recursos.

“Yo estoy a favor del patrocinio de los licores en el deporte. No veo por qué se tenga que cerrar la puerta a esa posibilidad, no solamente de generar recursos al deporte; sino también de fomentar prácticas responsables del consumo del licor.

”El licor es algo que se consume masivamente en el territorio nacional y no veo por qué no se pueda tener patrocinios del licor en el deporte, de manera ordenada, organizada y que se contribuya a la sensibilización del consumo responsable”, concluyó Laura Fernández.