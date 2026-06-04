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Laura Fernández recibió en Casa Presidencial a Fátima Bosch, actual Miss Universo: Vea lo que pasó en el encuentro

Además, la mandataria recibió a las reinas de belleza Sheynnis Palacios, Victoria Kjaer y a la costarricense Mahyla Roth

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Por Fiorella Montoya
Laura Fernández junto a la Miss Universo Fátima Bosch. La mandataria se mostró abierta a realizar el certamen internacional en el país.
Laura Fernández junto a la Miss Universo Fátima Bosch. La mandataria se mostró abierta a realizar el certamen internacional en el país. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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