Laura Fernández recibió en Casa Presidencial a Fátima Bosch, actual Miss Universo: Vea lo que pasó en el encuentro

Laura Fernández junto a la Miss Universo Fátima Bosch. La mandataria se mostró abierta a realizar el certamen internacional en el país.

La presidenta de la República, Laura Fernández, recibió en Casa Presidencial a la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, quien se encuentra en el en Costa Rica para la gala final del certamen costarricense, que se llevará a cabo este viernes 5 de junio.

El encuentro, llevado a cabo en uno de los despachos de la mandataria, reunió también a las reinas de belleza Sheynnis Palacios, Victoria Kjaer y a la costarricense Mahyla Roth, además de la directora del certamen nacional, Yessenia Ramírez.

Las imágenes publicadas por la cuenta oficial del Miss Universo mostraron que Fátima le dio un presente a Fernández; se trata de una caja negra grande, pero no revelaron su contenido.

Por otro lado, la presidenta hizo un guiño a que Costa Rica podría ser sede de un certamen internacional como la final del Miss Universo; así se lo dejó ver a una de las acompañantes de Fátima Bosch.

“Ahora vamos a hablar a ver cuándo hacemos el certamen aquí en Costa Rica, a mí me encantaría. Tenemos playa, montaña, volcanes, sol, ciudades bellísimas y pura vida; cuenten con mi apoyo para lo que haga falta para ese certamen aquí”, dijo la mandataria.

El encuentro se mantuvo bajo una conversación en conjunto con las misses, quienes tendrán un papel fundamental en la gala de este viernes; Palacios será la presentadora oficial y Kjaer parte del jurado que elegirá a la próxima mujer más hermosa del país.