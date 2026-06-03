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Sheynnis Palacios ya está en suelo tico para el Miss Universo Costa Rica: ‘Es un abrazo al corazón’

La reina de belleza se mostró emocionada y lista para los ensayos, ya que en esta ocasión tendrá un importante papel junto a Omar Cascante

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Por Fiorella Montoya
Sheynnis Palacios
Sheynnis Palacios será presentadora del Miss Universo Costa Rica 2026. (Archivo)







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Miss Universo Costa RicaSheynnis Palacios
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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