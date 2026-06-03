Sheynnis Palacios ya está en suelo tico para el Miss Universo Costa Rica: ‘Es un abrazo al corazón’

Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2023, ya se encuentra en Costa Rica para formar parte de la Gala Dorada del certamen costarricense, el cual se realizará este 5 de junio en el Centro Nacional de Convenciones, en Heredia.

“Pura vida, Costa Rica. Venir aquí siempre es un abrazo al corazón. Me hace sentir muy contenta regresar a su hermoso país, donde siempre me reciben con tanto cariño”, dijo en declaraciones a la producción oficial del concurso.

A la nicaragüense la recibió en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría la actual Miss Universo Costa Rica, Mahyla Roth, con quien se fundió en un especial abrazo a su llegada.

Este año, Palacios llega con un papel aún más importante en el certamen tico, ya que será la presentadora oficial al lado del reconocido conductor Omar Cascante. Sin demora, este mismo miércoles acudió a los ensayos oficiales.

La llegada de Sheynnis se une a la de Fátima Bosch, actual Miss Universo, quien arribó el pasado lunes al país. También llegaron destacadas figuras como la reina Mara Topic; Geury Rodríguez, jurado oficial, y Emilia Dides, reina de belleza y encargada del show musical de la gala.