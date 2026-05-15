Miss Universo Costa Rica anunció una decisión que será determinante para la gala final

La nueva reina de Miss Universo Costa Rica será coronada en una actividad que se realizará en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Falta muy poco para que sea la gala final del certamen Miss Universo Costa Rica y la organización ha sorprendido con varios anuncios de cara al día de coronación. Entre ellas destaca la confirmación de que el periodista Omar Cascante y Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, compartirán una labor muy importante en el concurso.

De acuerdo con una publicación en el perfil de Instagram de Miss Universo Costa Rica, el comunicador y la reina nicaragüense serán los presentadores de la Gala Dorada, como se llama la ceremonia de elección y coronación.

Como parte del jurado calificador, Palacios ya había estado el año pasado en la final del concurso criollo, pero en esta ocasión cumplirá un papel diferente junto al periodista costarricense.

Además de Palacios, otras dos Miss Universo también se suman a la fiesta de la belleza. Este 2026, Victoria Kjaer y Fátima Bosch, reinas universales del 2024 y 2025, también estarán en la gala como invitadas especiales.

Un total de 14 candidatas formarán parte de la Gala Dorada, la cual se realizará el 5 de junio, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Las entradas para el evento están a la venta en el sitio starticket.cr.