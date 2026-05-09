Tres Miss Universo estarán juntas por primera vez en el certamen de Costa Rica: una de ellas muy querida en el país

La gala final del Miss Universo Costa Rica 2026 será el 5 de junio.

La gala de Miss Universo Costa Rica 2026 ya calienta motores con anuncios que generan gran expectativa entre los seguidores de los certámenes de belleza. Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, anunció una importante noticia que llenará de emoción la gran final del concurso local.

Un total de 14 candidatas formarán parte de la Gala Dorada, la cual se realizará el 5 de junio, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Las aspirantes no solo desfilarán ante sus familiares, amigos y la prensa, sino que Ramos confirmó que tres reinas de belleza elegidas como Miss Universo estarán juntas por primera vez en un certamen en el país.

“Este año no me voy a perder la final de Miss Universo Costa Rica, pero además pedí permiso para contarles un chismecito exclusivo, porque sé que hay gente hablando de si vendrá alguna otra Miss Universo”, afirmó Karina antes de dar el anuncio.

“Lo que ustedes no saben es que este año van a estar Sheynis (Palacios), Victoria (Kjaer) y Fátima (Bosch) en la final del Miss Universo Costa Rica”, dijo la reconocida modelo en un video que la cuenta oficial del certamen compartió y que ya resuena a nivel internacional.

La nicaragüense Sheynis Palacios, Miss Universo 2023, volverá a Costa Rica para la gala de coronación del certamen tico. (Lilly Arce)

La nicaragüense Sheynis Palacios fue elegida como Miss Universo en 2023 y es considerada la “reina universal” por el cariño que ha ganado en cada país que visita. Por otro lado, Victoria Kjaer, coronada en 2024, también estará presente; ambas participaron en la edición pasada del certamen costarricense.

La novedad es que a estas tres reinas se les une la mexicana Fátima Bosch, cuya coronación el año pasado estuvo rodeada de polémicas por una supuesta falta de transparencia en el certamen que terminó ganando.

Las entradas para la ceremonia de elección y coronación de Miss Universo Costa Rica están a la venta en el sitio starticket.cr.