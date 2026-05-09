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Tres Miss Universo estarán juntas por primera vez en el certamen de Costa Rica: una de ellas muy querida en el país

Las últimas tres reinas de belleza en el concurso mundial visitarán el país para la Gala Dorada, donde 14 costarricenses competirán por la corona nacional

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Por Fiorella Montoya
19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
La gala final del Miss Universo Costa Rica 2026 será el 5 de junio. (Lilly Arce)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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