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Miss Universo Costa Rica: Las heridas, luchas económicas e inspiración de tres chicas que van por la corona

Miss Universo Costa Rica 2026 se prepara para coronar a su nueva reina el próximo 5 de junio. Más allá del modelaje, las candidatas María Alejandra Acosta, Monique Vincent y Melany Villalobos comparten historias de superación

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Por Fiorella Montoya
27/04/2026, San José, Grupo Nación, entrevista con las candidatas al certamen de Mis Costa Rica 2026, Mariale Acosta, Monique Vincent y Melany Villalobos.
Melany Villalobos, Monique Vincent y Mariale Acosta forman parte del grupo de 14 aspirantes que competirán el 5 de junio por la corona del Miss Universo Costa Rica, que actualmente ostenta Mahyla Roth. (Jose Cordero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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