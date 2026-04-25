Inesperada noticia golpea al Miss Universe Costa Rica a poco tiempo del certamen final: ‘Nos llena de gran tristeza’

Mahyla Roth fue la última reina de belleza coronada en el Miss Universe Costa Rica.

Miss Universe Costa Rica 2026 coronará en pocas semanas a la reina de belleza que represente al país en el certamen internacional, que este año se llevará a cabo en Puerto Rico.

Con el 5 de junio en la mira, fecha en que se realizará la gala final en suelo nacional, la franquicia tica se ve golpeada por una inesperada noticia que no suele suceder en este concurso.

Recientemente, la sección regional de Pérez Zeledón del certamen anunció que su candidata renunció. Se trata de Iveth Madrigal, quien era una de las 15 concursantes que aspiraban a la corona costarricense.

Iveth Madrigal Monge, de 25 años, ganó la corona regional Pérez Zeledón y la clasificación al Miss Universe Costa Rica 2026, pero renunció al certamen. (Cortesía para LN)

De acuerdo con la organización, la renuncia de Madrigal se debe a temas personales que no se especificaron y “los llena de gran tristeza”.

“Obedece a una decisión tomada por Iveth, debido a motivos personales que le impidieron seguir en el proceso y no responde a ninguna acción vinculada a la organización regional ni nacional”, escribió la división regional en un comunicado.

“Con su renuncia a la participación en la competencia, Iveth renuncia a su vez a su título como Miss Universe Pérez Zeledón 2026. Le deseamos a Iveth el mejor de los éxitos en lo que viene y estaremos comunicando prontamente lo que procede", se lee más adelante.

A la espera de la decisión de la franquicia tras la salida de Madrigal, quedan en competencia las siguientes 14 contendientes: Yoselyn Ureña, Karleen Griffith, Melany Villalobos Chaves, Reidy Escarlen Gutiérrez Abarca, Chantal Solano, Monique Vincent, Samaria Montero Pizarro, Mariale Acosta, Marisol Bagnarelo, Alexia Sánchez Peña, Kristy Bolaños, Nayeli Montenegro, Brenda Alfaro, Aaliyah Cunningham.