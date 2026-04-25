Viva

Inesperada noticia golpea al Miss Universe Costa Rica a poco tiempo del certamen final: ‘Nos llena de gran tristeza’

La organización regional de Pérez Zeledón dio el sorpresivo anuncio a través de redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Mahyla Roth en el Miss Universo 2025
Mahyla Roth fue la última reina de belleza coronada en el Miss Universe Costa Rica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universe Costa RicaMiss Universe Costa Rica 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.