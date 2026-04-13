Miss Universo Costa Rica 2026: Estas son las 15 candidatas que compiten por la corona

La cuenta regresiva para la gala final de Miss Universo Costa Rica avanza cada vez más rápido. Las 15 candidatas que competirán por el título de la mujer más hermosa del país ya fueron elegidas.
Las escogidas representan perfiles muy distintos y prometen dar competencia rumbo al certamen final, el cual se realizará el 5 de junio, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica; este recinto puede albergar hasta 3.000 personas y las entradas pronto estarán a la venta en el sitio Starticket.
Las reinas de belleza, oriundas de diversos sectores del país, buscan ser la sustituta de Mahyla Roth, quien el año pasado se llevó el título y con ello el cariño de todo el país.
Las ahora candidatas a la corona fueron elegidas tras un extenso proceso de tres semanas en la Academia de Reinas, donde recibieron preparación en campos como oratoria, pasarela, dominio escénico y disciplina.
“Ahora viene una etapa donde ya la valoración es para la coronación final, para sacar un top 10, 5, 3 y 2... A partir de este momento, la evaluación es más estricta y determinante; cada cosa que hagan cuenta”, explicó Yessenia Ramírez, directora del certamen nacional.
El gran momento llevará por nombre la Gala Dorada, pero tendrán un primer reto el próximo 23 de mayo con la gala preliminar, donde mostrarán su traje de fantasía con cinco premios a los mejores trajes. En la edición del año pasado de esta misma preliminar Mahyla Roth fue parte de las premiadas, sentando un precedente importante previo al gran día.
A continuación, les presentamos las 15 candidatas que lucharán por un espacio en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico:
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.