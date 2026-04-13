Miss Universo Costa Rica 2026: Estas son las 15 candidatas que compiten por la corona

Mahyla Roth es la actual Miss Universo Costa Rica 2025, ella ingresó al top 30 mundial y ganó Miss fotogénica en el certamen global.

La cuenta regresiva para la gala final de Miss Universo Costa Rica avanza cada vez más rápido. Las 15 candidatas que competirán por el título de la mujer más hermosa del país ya fueron elegidas.

Las escogidas representan perfiles muy distintos y prometen dar competencia rumbo al certamen final, el cual se realizará el 5 de junio, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica; este recinto puede albergar hasta 3.000 personas y las entradas pronto estarán a la venta en el sitio Starticket.

Las reinas de belleza, oriundas de diversos sectores del país, buscan ser la sustituta de Mahyla Roth, quien el año pasado se llevó el título y con ello el cariño de todo el país.

Las ahora candidatas a la corona fueron elegidas tras un extenso proceso de tres semanas en la Academia de Reinas, donde recibieron preparación en campos como oratoria, pasarela, dominio escénico y disciplina.

“Ahora viene una etapa donde ya la valoración es para la coronación final, para sacar un top 10, 5, 3 y 2... A partir de este momento, la evaluación es más estricta y determinante; cada cosa que hagan cuenta”, explicó Yessenia Ramírez, directora del certamen nacional.

El gran momento llevará por nombre la Gala Dorada, pero tendrán un primer reto el próximo 23 de mayo con la gala preliminar, donde mostrarán su traje de fantasía con cinco premios a los mejores trajes. En la edición del año pasado de esta misma preliminar Mahyla Roth fue parte de las premiadas, sentando un precedente importante previo al gran día.

A continuación, les presentamos las 15 candidatas que lucharán por un espacio en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico:

Yoselyn Ureña es docente de inglés, tiene 28 años y es la actual Miss Universo Cartago. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Karleen Griffith tiene 20 años y es originaria de San José. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Melany Villalobos Chaves tiene 28 años y es estudiante de cirugía veterinaria. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Reidy Escarlen Gutiérrez Abarca tiene 26 años y es vecina del cantón de Golfito. Es licenciada en Educación Primaria I y II Ciclos; es su primera vez en certámenes de belleza. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Chantal Solano tiene 21 años y es representante de Alajuela. Tiene afinidad al violín y la danza. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Monique Vincent cursa la carrera de Arquitectura; es trilingüe, con dominio del alemán, inglés y español. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Samaria Montero Pizarro es médica de profesión, tiene 26 años y es oriunda de Guanacaste. Ganadora de Miss Continente Americano 2017 y Miss Expoworld 2021. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Mariale Acosta tiene 24 años y es representante de Heredia. Además de estudiante de Derecho es modelo, creadora de contenido y presentadora de televisión. Participa por segunda vez en el certamen. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Marisol Bagnarelo es oriunda del cantón de Grecia, Alajuela, y tiene 20 años. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Alexia Sánchez Peña es la más joven de la edición con 19 años de edad. Es oriunda de Ciudad Cortés, Osa, y es estudiante de Audiología en la UCR. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Kristy Bolaños tiene 25 años y es vecina de la Fortuna, de San Carlos. Es licenciada en Derecho. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Iveth Madrigal Monge tiene 25 años y es actualmente Miss Universo Pérez Zeledón. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Ella es Nayeli Montenegro, tiene 21 años y originaria del cantón de Siquirres. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Brenda Alfaro vive en La Fortuna de San Carlos, tiene 32 años y es madre de dos niñas. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)