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Miss Universo Costa Rica 2026: Estas son las 15 candidatas que compiten por la corona

Las representantes del certamen van de los 19 a los 32 años. Conozca a las mujeres que lucharán por la corona que dejará Mahyla Roth

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Por Fiorella Montoya
Mahyla Roth agradeció el apoyo nacional y afirmó que su mayor triunfo fue unir al país durante el certamen internacional.
Mahyla Roth es la actual Miss Universo Costa Rica 2025, ella ingresó al top 30 mundial y ganó Miss fotogénica en el certamen global. (Miss Universo CR)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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