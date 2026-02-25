Miss Universo Costa Rica 2026 revela sus primeros nombres: Una exparticipante destaca en el grupo

Mahyla Roth dejará su reinado del Miss Universo Costa Rica 2025 luego de convertirse en una de las reinas más queridas.

El camino hacia la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026 ha tomado fuerza tras la reciente revelación de las cuatro precandidatas nacionales, quienes lograron superar un riguroso proceso de casting rumbo a la primera fase del certamen: la Academia de Reinas.

De un grupo inicial de casi 50 aspirantes, solo cuatro lograron convencer al jurado por su madurez, oratoria y presencia escénica.

“Fue un proceso rápido, hicimos un corte de 26 para el casting presencial y, aunque pensamos en elegir a cinco, finalmente solo cuatro cumplieron con los requisitos de la comitiva”, comentó Yessenia Ramírez, directora del certamen.

Shaony Richard, Mariale Acosta, Sahara Morera y Brenda Alfaro fueron las precandidatas elegidas por el grupo de jueces conformado por Kurt Werner, empresario; Valeria Rees, miss Costa Rica; Shamira Sequeira, psicóloga clínica, y Mahyla Roth, actual miss Universo Costa Rica.

Las elegidas representan perfiles muy distintos y prometen dar competencia rumbo al certamen final, que se realizará el 5 de junio, a las 8 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica; este recinto puede albergar hasta 3.000 personas.

Academia de reinas definirá finalistas

Una de las candidatas elegidas es favorita entre el público y una cara muy conocida para los seguidores de los certámenes de belleza; se trata de Mariale Acosta, quien regresa tras haber sido primera finalista en 2024. “Vuelve con una versión más madura y reforzada”, destacó Ramírez.

Por otro lado, Richard convenció pese a su poca trayectoria, ya que destacó por su desenvolvimiento, su forma de expresarse y su compromiso. Zahara Morera, en cambio, habría mostrado un gran crecimiento durante el proceso. “Tiene potencial y margen para evolucionar en la preparación”, aseguró Ramírez.

Brenda Alfaro cerró el grupo con un perfil firme. “Se distingue por su determinación, responsabilidad y excelente oratoria”, aseguró Ramírez.

Cada candidata iniciará ahora un proceso de formación que definirá quién llegará a la noche decisiva, pues el siguiente paso será la Academia de Reinas. El objetivo es reunir a 20 candidatas para esta fase, conformada por las cuatro precandidatas nacionales, de las representantes regionales ya coronadas y, en la lista, entrarán algunas virreinas o primeras finalistas que tengan el perfil para entrar en competencia.

Eso sí, las reinas regionales tienen inmunidad, lo que les significa un pase directo hacia la gala final, mientras que el resto de competidoras se disputará entrar en el grupo absoluto de 15 concursantes.

El entrenamiento durará tres semanas y la preparación será intensiva; incluirá oratoria, pasarela, dominio escénico y disciplina. “La última semana es de alta tensión. Se eliminan cinco participantes para que solo 15 finalistas lleguen a la gala de coronación”, indicó.

El certamen ya cuenta con representación de Puntarenas, San Carlos, Alajuela, Limón, San José, Guanacaste y Pérez Zeledón. “Quedan pendientes las coronaciones de Cartago y la zona sur”, contó Ramírez. Cabe destacar que la provincia de Heredia aún no tiene certamen regional.

De esta manera, la carrera por la corona que deja Mahyla Roth ya inició oficialmente. Solo una candidata representará al país en el escenario internacional, el cual se efectuará en noviembre en Puerto Rico.

Mariale Acosta es una de las favoritas del público y buscará por segunda vez la corona del Miss Universo Costa Rica 2026. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Shaony Richard buscará entrar en las 15 candidatas oficiales al Miss Universo Costa Rica 2026. (Cortesía LN/Cortesía LN)

Zahara Morera fue descrita con gran potencial previo al Miss Universo Costa Rica 2026. (Cortesía LN/Cortesía LN)