Viva

Miss Universo Costa Rica 2026 revela sus primeros nombres: Una exparticipante destaca en el grupo

De un grupo inicial de casi 50 aspirantes, solo cuatro aspirantes lograron convencer al jurado por su madurez, oratoria y presencia escénica

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
19/07/2025. Elección Miss Costa Rica 2025. CIC Ande en Belén de Heredia. Fotografía: Lilly Arce.
Mahyla Roth dejará su reinado del Miss Universo Costa Rica 2025 luego de convertirse en una de las reinas más queridas. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miss Universo Costa Rica 2026Mahyla RothMariale AcostaShaony RichardSahara MoreraBrenda Alfaro
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.