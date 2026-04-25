Miss Universe Costa Rica toma esta tajante decisión tras noticia que sacudió el certamen

Iveth Madrigal Monge, de 25 años, renunció a Miss Universe Costa Rica 2026. Ella se metió entre las 15 finalistas al ganar el certamen regional de Pérez Zeledón.

A poco más de un mes para la gala final del Miss Universe Costa Rica 2026, una inesperada noticia sacudió el certamen: la renuncia de Iveth Madrigal, una de las 15 aspirantes a la corona nacional.

La información trascendió mediante las redes sociales de la subdivisión de Pérez Zeledón, que aseguró que Madrigal renunció por motivos personales que no se aclararon.

También, la organización adelantó que pronto tomaría una decisión ante la salida.

Yessenia Ramírez, directora de la franquicia costarricense, conversó en exclusiva con La Nación para explicar la posición de la producción, menos de 48 horas después de que se hiciera público que Iveth Madrigal daba un paso al lado.

En primera instancia, Ramírez hizo hincapié en que la salida de Madrigal obedece a temas personales en los que no tiene injerencia ni la organización nacional ni la regional de Pérez Zeledón.

Mahyla Roth tuvo una destacada participación en Miss Universo 2025. En junio se coronará a la nueva reina de belleza que represente al país en el certamen internacional. (AFP)

Además, confirmó que estuvieron analizando si se podría sumar a otra de las candidatas del certamen generaleño. No obstante, debido a que se está a tan solo un mes de la gala preliminar, se descartó esta idea.

Por lo tanto, en el Miss Universe Costa Rica 2026 competirán las 14 participantes restantes.

“Recordando que nosotros venimos evaluando cada perfil de las participantes desde el inicio de la academia, no me parece justo que ingrese una participante y no haya sido evaluada bajo el mismo esquema de las demás. Me parece que eso no es correcto”, detalló Yessenia.

Sumado a esto, la organizadora argumentó que una modelo que se incorpore a estas alturas tendría grandes dificultades de adaptación.

Con la decisión en firme, el certamen tico enfrentará a las siguientes 14 contendientes: Yoselyn Ureña, Karleen Griffith, Melany Villalobos Chaves, Reidy Escarlen Gutiérrez Abarca, Chantal Solano, Monique Vincent, Samaria Montero Pizarro, Mariale Acosta, Marisol Bagnarelo, Alexia Sánchez Peña, Kristy Bolaños, Nayeli Montenegro, Brenda Alfaro y Aaliyah Cunningham.

La gala preliminar se realizará el 23 de mayo y el evento final, en el que se coronorá a la nueva Miss Universe Costa Rica, será el 5 de junio. De este evento saldrá la reina de belleza que representará al país en el concurso internacional, a realizarse en noviembre en Puerto Rico.