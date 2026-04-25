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Miss Universe Costa Rica toma esta tajante decisión tras noticia que sacudió el certamen

Yessenia Ramírez, directora de la franquicia costarricense, conversó en exclusiva con ‘La Nación’ para explicar lo decidido

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Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Iveth Madrigal Monge tiene 25 años y es actualmente Miss Universo Pérez Zeledón.
Iveth Madrigal Monge, de 25 años, renunció a Miss Universe Costa Rica 2026. Ella se metió entre las 15 finalistas al ganar el certamen regional de Pérez Zeledón. (Cortesía para LN)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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