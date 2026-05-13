El fuerte mensaje de Bismarck Méndez tras la muerte del hermano de Omar Cascante: ‘Falta de corazón’

El presentador Bismarck Méndez, figura de De boca en boca, tomó unos minutos en el programa para manifestar su opinión respecto del fallecimiento del hermano menor del periodista Omar Cascante, quien, según denuncia de su familia, no recibió la atención médica adecuada ante un padecimiento de salud y minutos después falleció.
En el programa de Teletica presentaron una nota basada en las declaraciones que dio Cascante al respecto, por medio de un video que publicó en sus redes sociales. Ante estas palabras, Méndez expresó su posición con palabras tajantes.
“Qué importante esto que habla Omar, de la falta de sensibilidad que últimamente estamos viviendo en estos tiempos. Falta de corazón”, inició Méndez con su mensaje.
Agregó que esta situación se vive en las carreteras de nuestro país, así como con las guerras en el mundo.
“Yo sé que hay mucha gente que pasa de todo, pero dejemos de ver a la gente como un número. Tenemos que vernos como hermanos, como seres humanos que tenemos necesidades y que estamos buscando a alguien que nos apoye, que nos anime, que nos dé su consejo, que nos dé esa cura que el hermano de Omar estaba buscando en ese momento”, dijo.
La muerte de Tocho, el hermano de Omar Cascante
Gustavo Cascante, conocido con cariño como Tocho, falleció el 5 de mayo a los 40 años.
“Hace días perdimos a mi hermano menor, Tocho. Llegó a un centro médico, no se sentía bien. Le dijeron que era un ataque de ansiedad; minutos después ya no estaba con nosotros, así de fugaz”, expresó Omar en redes sociales.
Sobre los señalamientos que hizo la familia por la muerte de Gustavo, La Nación consultó al departamento de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para obtener su versión sobre el caso; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.