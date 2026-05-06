Omar Cascante está de luto por fallecimiento de su hermano menor: ‘Mi alma está triste hasta la muerte’

Omar Cascante expresó su dolor por la muerte de su hermano menor.

Omar Cascante, reconocido presentador de televisión costarricense, está de luto por el fallecimiento de su hermano menor. Así lo expresó con un breve pero fuerte mensaje compartido a través de sus redes sociales.

Omar publicó en sus cuentas la imagen de un lazo negro, acompañada de la siguiente frase: “Mi alma está triste hasta la muerte”.

Aunque la exfigura de Buen día no dio mayores detalles sobre el posteo, su hermano mayor Juan José, quien también es comunicador, informó recientemente del deceso.

“¡Vuela alto hermano! Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de nuestro hermano menor Tocho”, escribió en Facebook, junto a una fotografía en la que se les ve a los tres.

De momento no trascendió nada más sobre la muerte de hermano de Cascante.

En la publicación del periodista decenas de personas, entre las que destacan algunas figuras de la farándula, se solidarizan con él en medio de este fuerte golpe que sufre.

“Lo siento mucho, mi hermano. Dios les dará las fuerzas para sobrellevar este momento. Mi más sentido pésame”, escribió el músico Pedro Capmany. Por su parte, la modelo Marcela Negrini también comentó: “Mi querido amigo, te abrazo con toda mi alma”.

Gustavo era el nombre del hermano menor de Omar Cascante, quien al momento de su fallecimiento tenía 40 años.