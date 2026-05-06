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Omar Cascante está de luto por fallecimiento de su hermano menor: ‘Mi alma está triste hasta la muerte’

El reconocido presentador atraviesa un duro momento familiar

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Por Juan Pablo Sanabria
Omar Cascante, periodista y presentador
Omar Cascante expresó su dolor por la muerte de su hermano menor. (Instagram)







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Omar Cascante
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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