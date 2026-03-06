Omar Cascante revela por primera vez la dura lucha que vivió: ‘Mientras sonreía en televisión, libraba una batalla’

El presentador Omar Cascante dio a conocer una situación que él mismo reconoció que nunca habló de ello antes. Se trata de una lucha que vivió con la ansiedad, la cual lo llenó de pensamientos intrusivos, lo llevó a ir a terapia e incluso a tomar medicación para ayudarse.
“Durante un tiempo viví muy de cerca la ansiedad. Tuve pensamientos que parecían completamente reales y miedos que me visitaban sin permiso... Yo hacía lo imposible por ocultarla o, aun peor, por disfrazar lo que sentía para que nadie sospechara”, confesó en sus redes sociales.
Cascante, quien durante los últimos meses ha dado mensajes de positivismo, recordó que en algún momento lo que se mostraba en cámaras no era lo que realmente pasaba en su vida.
“Mientras la gente me veía sonriendo en televisión, por dentro había una batalla que casi nadie conocía, porque hay una verdad muy simple: no todo el que sonríe vive en paz”, explicó luego de dar a conocer que hubo tres motivos que desencadenaron su ansiedad: Hipertensión con presiones muy altas, una lesión en la piel que requería operación y el diagnóstico terminal de su abuela.
El presentador reconoció que debió buscar ayuda cuando todo parecía oscuro. “Tenía otra realidad incómoda: cada vez que yo me desordenaba, cada vez que tomaba malas decisiones o buscaba alivio pasajero, la ansiedad encontraba más espacio”, contó.
Además, dijo que a raíz de eso tuvo que “buscar ayuda, terapia, medicamentos, pero también les confieso que ordenar la vida me sirvió, cambiar hábitos, cerrar puertas que me estaban haciendo muchísimo daño”.
Omar finalizó su mensaje recordándoles a las personas que no están solas y que todo puede mejorar.