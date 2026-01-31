Omar Cascante luce irreconocible tras perder 26 kilos: vea la impresionante imagen

Omar Cascante, tuvo un cambio en su vida el cual incluyó pérdida de peso.

Omar Cascante, reconocido presentador costarricense, sorprendió a más de uno al compartir una imagen en redes sociales en la que muestra su impactante transformación física.

“Estas dos fotos no hablan de cuerpos distintos, hablan de decisiones distintas. El cambio no empieza cuando todo está bien, empieza cuando duele seguir igual”, escribió en la descripción de la imagen, en su perfil de Instagram.

La primera fotografía corresponde a una etapa en la que pesaba 115 kilogramos; la segunda, a su estado actual, con 89 kilos.

En la segunda imagen Cascante también aparece haciendo ejercicio en el gimnasio, disciplina que practica con frecuencia.

“No es fácil, no es rápido, pero sí se puede. Un paso sostenido vale más que mil excusas repetidas”, escribió al final de la publicación.

Cascante recibió múltiples felicitaciones, ya que meses atrás también dejó de consumir licor y se acercó a Dios, según ha dicho en otras ocasiones.