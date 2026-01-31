Viva

Omar Cascante luce irreconocible tras perder 26 kilos: vea la impresionante imagen

El presentador pesaba 115 kilogramos y, luego de un fuerte proceso, su cambio físico es evidente

Por Fiorella Montoya
Omar Cascante, periodista y presentador
Omar Cascante, tuvo un cambio en su vida el cual incluyó pérdida de peso. (Instagram)







Omar Cascante
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

