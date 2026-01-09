Viva

Omar Cascante revive anécdota de ‘Buen día’ y provoca reacciones inmediatas de sus excompañeros

‘Nos reímos como niños’, le escribió Nancy Dobles en medio del recuerdo por un programa que no salió como Cascante esperaba

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
El recuerdo de una fallida receta de pasta en 'Buen día' unió a Omar Cascante y a sus excompañeros, quienes reaccionaron con humor y cariño en redes sociales.
El recuerdo de una fallida receta de pasta en 'Buen día' unió a Omar Cascante y a sus excompañeros, quienes reaccionaron con humor y cariño en redes sociales. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Omar CascanteBuen díaNancy Dobles
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.