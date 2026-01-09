Omar Cascante revive anécdota de ‘Buen día’ y provoca reacciones inmediatas de sus excompañeros

El recuerdo de una fallida receta de pasta en 'Buen día' unió a Omar Cascante y a sus excompañeros, quienes reaccionaron con humor y cariño en redes sociales.

Omar Cascante recordó una de sus anécdotas más divertidas durante su etapa en el programa Buen día, en el 2018. El comunicador compartió un video donde intentó cocinar pasta, un momento que desató carcajadas entre sus excompañeros tras un inesperado error culinario.

En la publicación, Cascante escribió un mensaje cargado de humor: “Aunque ustedes no lo crean, en 2018 enseñé a hacer pasta en televisión nacional. Y bueno, claramente no salió como el manual. Las risas de mis compañeros en aquel momento lo dijeron todo”, escribió.

También le solicitó a quienes han probado su pasta que se manifestaran en los comentarios, “o no los volvía a invitar”.

En el video, Cascante apareció junto a Randall Salazar, Nancy Dobles y Viviana Calderón. Durante la preparación, Salazar intentó tostar la pasta, pero todo cayó como una sola masa sobre la sartén. La escena desató carcajadas inmediatas en el set.

Nancy Dobles no logró contener la risa y reaccionó de inmediato: “¿Pero qué le pasó?“, expresó entre carcajadas. Cascante respondió con humor ante la situación: ”Diay sí, me vendió, me vendió“, dijo, mientras las risas continuaron en el estudio.

La publicación generó reacciones rápidas en los comentarios. Nancy Dobles recordó el momento con especial cariño: “Mi Gomi, cómo olvidar ese momento. Nos reímos como niños. No podíamos ni hablar. Y sí, Gomi cocina delicioso. Te quiero y te admiro siempre”, escribió.

Thais Alfaro también se sumó a los mensajes. Aunque no apareció en el video, recordó la anécdota: “¡Qué momento! Ese y muchos más”, comentó en la publicación.

Cascante formó parte del elenco de Buen día durante varios años. El programa marcó una etapa importante en su carrera y la experiencia le dejó amistades cercanas y numerosas historias que aún generan sonrisas.