Esto dijo Ítalo Marenco sobre su debut en ‘Buen día’ de Teletica

El presentador Ítalo Marenco debutó este lunes en el programa Buen día, de Teletica. Entre gritos, aplausos y mucha alegría por parte de sus compañeros, el comunicador apareció por primera vez en la pantalla de la revista matutina, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera televisiva.

Tras finalizar la transmisión, Marenco aprovechó un momento para agradecer el apoyo de quienes lo acompañaron antes y durante su primer Buen día.

“Gente muchísimas gracias por todos los mensajitos. Hoy me levanté y me dicen: ‘Ítalo, estoy esperando a que sean las ocho para verlo en Buen día’. Yo se los agradezco demasiado, ese apoyo y ese cariño, de verdad que se siente uno parte de su familia y eso se los voy a agradecer siempre”, expresó.

El presentador además invitó a la audiencia a sintonizar el programa este martes a las 8 a. m., enviando un cálido abrazo a todos sus seguidores.

Por su parte, Natalia Monge recibió con enorme entusiasmo a su nuevo compañero. La presentadora compartió un video en su cuenta de Instagram donde comparó el recibimiento que tuvo cuando ingresó al colegio con la bienvenida que ahora ofrecía a Marenco.

“Qué bonito tenerte aquí, no lo digo para las redes, te lo digo de corazón porque ya te lo dije personalmente. Bienvenido a tu casa, la casa de Buen día”, le dijo Monge.

La llegada de Marenco a la revista además le valió al programa muestras de cariño en redes sociales, donde los seguidores también recibieron con entusiasmo a la figura de televisión.