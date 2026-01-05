Daniel Céspedes lanzó un particular comentario sobre Ítalo Marenco en ‘Buen día’ y atizó una duda de muchos

Tras varios años como rostro del programa 'Giros' de Repretel, el presentador Ítalo Marenco debutó este 5 de enero en la revista matutina 'Buen día' de Teletica.

El debut de Ítalo Marenco en Buen día, de Teletica, se desarrolló entre risas, abrazos, bienvenidas y mensajes de apoyo tanto por parte del nuevo presentador como de sus compañeros de elenco.

Sin embargo, en medio de la celebración por la llegada de la nueva figura de la revista matutina de Canal 7, un comentario llamó la atención, ya que, más allá de una broma, alimentó una duda que muchos tienen tras la llegada de Ítalo a Teletica luego de trabajar por más de 11 años en Repretel.

El periodista Daniel Céspedes, quien tiene acostumbrado al público a su tono jocoso en las transmisiones, soltó un fuerte comentario que sus compañeros tomaron como una broma.

“Vea, Ítalo, ya nos gastamos todo nuestro presupuesto en usted”, manifestó el comunicador. Las risas no se hicieron esperar.

Previo a la broma, Céspedes había dedicado unas emotivas palabras a su nuevo compañero: “Voy a aprender muchísimo de vos. Esto es una familia, así que estamos para servirte en cualquier cosa que necesites. La vamos a pasar muy bien”.