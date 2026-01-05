Ítalo Marenco debutó en ‘Buen día’ y así lo recibieron sus compañeros

Con risas, besos, abrazos y mucha camaradería, así fue recibido Ítalo Marenco en su debut en 'Buen día'.

Un nuevo capítulo se inició este lunes 5 de enero en la historia del presentador Ítalo Marenco en la televisión costarricense. El carismático conductor debutó hoy como parte del elenco de Buen día de Teletica.

El 2025 marcó un hito en la trayectoria de Marenco, quien, después de 11 años de ser figura de Repretel, en agosto tomó la decisión de renunciar para, meses después, anunciar su llegada a Teletica. En canal 7, su primera incursión fue como participante de Mira quién baila y después se sumó a las transmisiones de las corridas de toros de fin y principio de año.

Su ligamen con Teletica se afianzó este lunes con su estreno en el set de la revista matutina, un espacio en el cual el público deseaba verlo desde hace varios años.

En su primera aparición en Buen día, Ítalo fue recibido por sus compañeros Thais Alfaro, Natalia Monge, Jennifer Segura, Nancy Dobles y Daniel Céspedes. Entre abrazos, sonrisas y besos trascendieron los primeros minutos de Marenco en la pantalla.

Los mensajes de bienvenida no se hicieron esperar e Ítalo se mostró agradecido por llegar a Teletica.

“Buen día, hasta que por fin pude decirlo”, manifestó emocionado.

Noticia en desarrollo.