Ítalo Marenco debutó en ‘Buen día’ y así lo recibieron sus compañeros

El presentador se estrenó en el set de la revista matutina de Teletica este lunes 5 de enero

Por Jessica Rojas Ch.
Ítalo Marenco Teletica Buen día
Con risas, besos, abrazos y mucha camaradería, así fue recibido Ítalo Marenco en su debut en 'Buen día'. (Captura de video)







Ítalo Marenco
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

