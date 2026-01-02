Teletica da la noticia bomba del año con este anuncio sobre Ítalo Marenco (se confirma lo que muchos pensaron)

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina de Teletica, desde Pedregal.

Apenas es 2 de enero, pero Teletica ya dio el bombazo del año al anunciar esta noticia sobre Ítalo Marenco, presentador que llegó al canal para formar parte de Mira quién baila y actualmente es parte del equipo de los toros de Canal 7.

A través de un sorpresivo comunicado, la televisora informó que Marenco fue contratado como conductor del espacio Buen día, como muchos pensaron que sucedería tras su salida de Repretel.

“Ítalo ha expresado de antemano su determinación y voluntad de cumplir con las expectativas y deseos de los televidentes, por lo cual, solo espera que llegue pronto el 5 de enero del 2026, para desear un Buen día a los televidentes de su Teletica", dicta el mensaje.

-Noticia en desarrollo