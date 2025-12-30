Ítalo Marenco se va de los Toros de Teletica en fin de año por esta razón

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión de toros de Teletica desde Pedregal.

Ítalo Marenco fue la gran sorpresa de Toros de Teletica y desde que iniciaron las transmisiones, el carismático presentador ha sido uno de los puntos fuertes del elenco. Sin embargo, el conductor se ausentará de las corridas por una importante razón.

Según compartió en sus redes sociales, no estará en el evento taurino desde este 30 de diciembre hasta el 1.° de enero. Marenco mostró que se fue de vacaciones con su familia y que ya tenía apartadas estas fechas desde hace un año.

Ítalo Marenco tuvo un divertido momento con un improvisado

De acuerdo con Ítalo, los motivos de su ausencia son personales y laborales. Así se lo confirmó al medio digital Teletica.com.

“Mi mamá cumple años, en el cielo, el 31 de diciembre, entonces yo se lo guardo de luto: no lo trabajo, me gusta estar en familia, guardar ese día para ella. Y aprovecho para trabajar un día antes y un día después. Ya tengo las fechas reservadas para la animación en un hotel”, explicó el presentador.

Ítalo Marenco regresará a los Toros de Teletica el viernes 2 de enero.