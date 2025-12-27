Ítalo Marenco tuvo el primer incidente en los toros de Teletica; esto fue lo que pasó con un improvisado (vea video)

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión de los Toros de Teletica.

Si Teletica fichó a Ítalo Marenco para los Toros de este 2025, sin dudas, fue para que el presentador hiciera de las suyas con su estilo intrépido y carismática personalidad. Y recién empezadas las transmisiones, Canal 7 ya presenció una de las jugadas, sello Ítalo, que nacen de un blooper.

Durante las corridas del 26 de diciembre, Marenco vivió un cómico momento junto a un improvisado en el redondel de Pedregal. El hombre venía de sufrir dos levantines cuando el conductor se le acercó.

Fue entonces que una de las vaquillas que rondaban por la arena se dirigió hacia ellos, ante lo cual Ítalo buscó resguardo en una barrera. Sin embargo, el improvisado lo obstaculizó. Esto desató varios empujones del comunicador y hasta un “métase, hijuepu....”.

Ítalo Marenco tuvo un divertido momento con un improvisado

Posterior al susto, Marenco continuó bromeando al sujeto, quien algo extraviado le respondió “Ciudad Colón” cuando se le preguntó por las dos embestidas que sufrió. “Ni sabe donde está usted, mi hermano, qué bárbaro”, dijo el exparticipante de Mira quién baila.

No obstante, a los pocos segundos, las bromas se volvieron contra la exfigura de Giros. Carlos Álvarez y el resto del elenco no dejaron pasar el insulto de Marenco ni tampoco el roce de piernas que tuvo con el improvisado.

“Llévelo a cenar por lo menos. Lo agarran las dos vaquillas y tras de eso lo arrepella todo Ítalo, no ve. Ítalo, dale un besito por lo menos”, expresó con fisga Álvarez.

La situación también le valió ser vacilado en las redes sociales de Teletica, que compartieron el fragmento con la frase “Vamos al VAR ¡Contacto, penal y sanción por insultos!”.