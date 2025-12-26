Viva

Teletica por fin despejó dudas y mostró a Ítalo Marenco en su nuevo puesto de trabajo

En el espacio que canal 7 eligió para él, el carismático presentador fue llamado ‘la cereza del pastel para este gran equipo’

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina desde Pedregal.
Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina desde Pedregal. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ítalo MarencoTeleticaToros Teletica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección Viva. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.