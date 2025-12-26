Teletica por fin despejó dudas y mostró a Ítalo Marenco en su nuevo puesto de trabajo

Ítalo Marenco debutó el 25 de diciembre en la primera transmisión taurina desde Pedregal.

Con la presentación de Ítalo Marenco como nuevo integrante del elenco, el programa de fin de año, Toros Teletica sorprendió a su audiencia este 25 de diciembre. Así se hizo oficial durante la primera transmisión de las corridas de toros de fin de año, desde el redondel de Pedregal.

La producción del programa y el propio presentador se mostraron emocionados al confirmar la noticia, ya que Marenco estará en las transmisiones hasta el 4 de enero en el turno de la noche.

Marenco agradeció la oportunidad de integrarse a un equipo que calificó como experimentado y cercano. “Ser parte de este elenco para mí es un honor, una gran bendición de Dios; es como recoger el fruto del trabajo que he hecho durante muchos años”, expresó en entrevista con Teletica.com

Durante su ingreso a la arena, Carlos Álvarez destacó su llegada. “La bienvenida cordial y afectuosa para el que faltaba, la cereza del pastel para este gran equipo”, afirmó el presentador.

Ítalo Marenco disfrutó la experiencia y mostró su entusiasmo con pasos de baile, habilidad que fortaleció en el programa Mira quién baila, donde obtuvo el segundo lugar en la temporada más reciente.

El presentador llegó a Teletica en agosto, tras su salida de Repretel, canal en el que trabajó durante 10 años. Luego participó en Misión Chinamo y ahora regresó de forma oficial a la pantalla con Toros Teletica.