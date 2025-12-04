Esto dice Ítalo Marenco sobre su futuro luego de ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco confirmó su participación en la "Misión Chinamo", que forma parte del programa "El Chinamo".

El futuro de Ítalo Marenco ha sido tema de conversación en los últimos meses, pues su llegada a Mira quién baila abrió la puerta para que el presentador fuera vinculado a varios formatos de Teletica.

Su participación está confirmada en la Misión Chinamo, de El Chinamo, y también se le tomará en cuenta en una transmisión especial para los toros de fin de año que transmite Canal 7. Sin embargo, la duda continúa siendo la misma: ¿estará en planilla para algún formato?

Ante consulta de este diario durante la final de Mira quién baila del pasado domingo 30 de noviembre, el también actor dejó claro que su futuro todavía es incierto.

“Yo siempre he dicho que lo mejor es lo que se viene. Todavía no estamos claros en qué vamos a estar, pero siento que estas nuevas etapas son lo mejor de mi vida“, afirmó Marenco.

De momento, el presentador y su familia estarán de vacaciones durante diez días luego de una intensa participación en el programa de baile, donde obtuvo el segundo lugar, detrás de Mariana Uriarte.