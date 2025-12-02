¿Orgulloso o resignado? El curioso video de Ítalo Marenco tras el segundo lugar en ‘Mira quién baila’

Ítalo Marenco y su pareja de baile Lucía Jiménez representaron a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico en 'Mira quién baila', de Teletica.

Tras obtener el segundo lugar en la segunda temporada de Mira quién baila, de Teletica, el presentador de televisión Ítalo Marenco continúa generando una ola de reacciones en redes sociales.

Marenco fue superado en la gran final del programa por la empresaria Mariana Uriarte y Michael Rubí.

Con un emotivo y curioso video, musicalizado con un éxito de la telenovela juvenil Cebollitas, Marenco celebró entre risas su resultado y mostró muestras de cariño hacia quienes lo apoyaron en la competencia.

“Arriba chicos, somos segundos. Gracias Cebollitas por esta canción. $7.000 que se van a convertir en calidad de vida para muchos niños y niñas. Gracias por tanto cariño, por sus votos. Ustedes son mi familia. Gracias por tanto”, escribió el presentador de televisión en el posteo.

Sus seguidores no tardaron en expresarle su apoyo y cariño, y muchos aprovecharon para destacar su desempeño en la pista. Algunos, incluso, le hicieron saber que para ellos merecía más que un segundo lugar.

“Para mí siempre fuiste el número 1″, “Por un poquito fueron los segundos, superbién, es bastante bueno el segundo lugar”, “Esta temporada llegó al corazón, hermosa final”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus admiradores.

En el emotivo video, además de recapitular los mejores momentos de sus coreografías, se incluyeron imágenes nunca antes vistas, como su cansancio detrás de cámaras, la ocasión en que se lastimó un pie o cuando colmaba la paciencia de su coreógrafa Lucía Jiménez, siempre desde el humor. De esta manera, Marenco abrió una mirada más íntima y humana a su paso por el programa.

Finalmente, el presentador mostró a quiénes está dirigido el premio: los niños de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico, a quienes destinará los $7.000 obtenidos en la competencia, transformando su logro televisivo en una ayuda concreta para la niñez en condición de vulnerabilidad.