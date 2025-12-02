Viva

¿Orgulloso o resignado? El curioso video de Ítalo Marenco tras el segundo lugar en ‘Mira quién baila’

El presentador fue superado en la gran final del programa por la empresaria Mariana Uriarte y el bailarín Michael Rubí

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Ítalo Marenco
Ítalo Marenco y su pareja de baile Lucía Jiménez representaron a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico en 'Mira quién baila', de Teletica. (Tomada de redes )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mira quién bailaTeleticaÍtalo Marenco
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.