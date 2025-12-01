‘Mira quién baila’: Esto le dijo Lucía Jiménez a Ítalo Marenco tras su segundo lugar en la competencia

Ítalo Marenco y Lucía Jiménez representaban en 'Mira quién baila' a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico.

El domingo 30 de noviembre finalizó la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica. La pareja ganadora fue Mariana Uriarte y Michael Rubí, mientras que el segundo lugar lo obtuvieron Ítalo Marenco y Lucía Jiménez.

Tras la premiación, la coreógrafa dedicó unas emotivas palabras a Marenco, a quien llamó “campeón”.

“Te agradezco por toda tu entrega, tu compromiso, las risas de todos los días y por lo excelente que la pasamos. Te llevo en mi corazón por siempre. Sos mi campeón. Love you”, escribió la bailarina en una publicación de Instagram.

En las fotografías, se observa a ambos posando. Jiménez también agradeció emocionada a quienes apoyaron a su equipo y a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico, organización que representaban.

Marenco respondió al mensaje con un “Gracias por tanto”. Además, figuras del espectáculo como Mimi Ortíz, Lisbeth Valverde y Lynda Díaz expresaron su cariño en los comentarios.