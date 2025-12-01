Figuras de Teletica reaccionan al triunfo de Mariana Uriarte en ‘Mira quién baila’: ‘¡Qué jeta!’

Mariana Uriarte, ganadora de 'Mira quién baila', destinará el premio de $15.000 a la Fundación Hogar Zoé.

El triunfo de Mariana Uriarte en la segunda temporada del programa Mira quién baila (MQB) desató lágrimas de emoción y saltos de alegría. La empresaria no solo celebró su victoria personal, sino que también lo hizo acompañada de seguidores y amistades del mundo del espectáculo que compartieron su entusiasmo, incluidas algunas personalidades que han participado en distintos formatos de Teletica.

Las primeras en reaccionar fueron las destacadas boxeadoras y hermanas Yokasta y Naomy Valle, esta última ganadora de la primera temporada del concurso de baile.

En sus historias de Instagram, ambas mostraron su alegría por el resultado. “Bien, yo sabía Mari”, expresó Yokasta al momento en que Mariana fue proclamada ganadora.

El modelo e influencer Greivin Morgan también compartió la emoción al grabar la pantalla de su televisor para difundir la noticia. “Qué jeta, qué buena nota. Bien mami, bien ganado, bien bailado”, exclamó Morgan, a lo que Uriarte respondió: “Gracias negrito”, a través de Instagram.

La esposa de Morgan, Sheiris Montero, se unió a las felicitaciones al publicar: “Bien ganado. Muchas felicidades”, mensaje que Mariana contestó con afecto: “Mi Shei bella gracias”.

Otra de las reacciones más efusivas fue la de Katherine Campbell, exparticipante del programa, quien celebró junto a los creadores Diego Garro y Corney. A esta celebración se sumó también el juez Mauricio Astorga, reforzando así el cariño que el público y el equipo del programa mostraron hacia la ganadora.

El DJ y exparticipante de MQB Neto Rangel tampoco ocultó su alegría por el resultado: “Felicidades mi hermanita, eres increíble y cumpliste nuestra promesa”, escribió en redes sociales. Al compartir la publicación, Uriarte comentó que le había dicho a Rangel que, si llegaba a ganar, lo haría por los dos.

La periodista Janeth García fue otra de las figuras que celebró el triunfo de Uriarte al escribir: “Mi pareja wow por siempre, los amo”.

Una de las reacciones más conmovedoras fue la de Randall Cisneros, esposo de Mariana, quien grabó un video junto a ella para agradecer el apoyo recibido.

“Aquí voy con la ganadora de MQB. Quiero darles gracias por todo lo que dieron, porque sin ustedes no hubiese pasado lo que pasó. También quiero darle gracias a Michael, por siempre cuidar a mi esposa, por darle el lugar que se merece”, comentó Cisneros emocionado.

Con esta victoria, Mariana Uriarte donará $15.000 a la Fundación Hogar Zoé, una institución dedicada a la rehabilitación de personas farmacodependientes y al desarrollo de proyectos sociales como comedores infantiles, salud comunitaria y apoyo a personas en condición de calle.