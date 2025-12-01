Mariana Uriarte, ganadora de ‘Mira quién baila’, comparte la valiosa lección que se lleva del programa

Mariana Uriarte, ganadora de la segunda temporada de 'Mira quién baila' de Teletica, destinará su premio a la Fundación Hogar Zoé.

Mariana Uriarte y Michael Rubí se coronaron como ganadores de la segunda temporada de Mira quién baila de Teletica. Tras el triunfo, Uriarte expresó una profunda emoción y compartió la valiosa lección que le dejó participar en el programa.

“Me enseñó que el cuerpo puede llegar a límites que uno jamás se imagina. Entonces me deja mucha más confianza en mí y me siento muy orgullosa, realmente, por todo lo que mis compañeros y yo logramos. Solo los que estamos acá adentro sabemos lo que cuesta”, comentó Uriarte a La Nación.

La empresaria relató que disfrutó intensamente la última gala, pues desde la mañana se mentalizó para vivir el momento sin preocupaciones.

“No había presión de nominación ni nada, entonces yo le dije a Michael: ‘Disfrutemos todos los bailes, son los últimos, así que gocémosla’. Lo hice y fue un éxito”, agregó.

Con su gane, Uriarte donará $15.000 a la Fundación Hogar Zoé, dedicada a la rehabilitación de personas farmacodependientes y con otros proyectos de impacto social como comedores infantiles, salud comunitaria y apoyo a personas habitantes de calle.

“Es una fundación demasiado integral, que piensa no solo en una población, sino en muchas, así que yo estoy demasiado feliz de que podremos ayudar con este premio a muchas personas”, manifestó.

Finalmente, la empresaria compartió que celebraría el logro en compañía de su familia y compañeros, aprovechando la fiesta organizada por Teletica tras la gala final.