Figuras costarricenses celebrarán Navidad en familia, entre recuerdos de vida y agradecimiento

Édgar Silva, Karina Ramos, Ítalo Marenco y Natalia Rodríguez coinciden en que celebrarán la Navidad en familia, disfrutando el calor de sus seres queridos.

La Navidad es una de las épocas favoritas de grandes y pequeños. Basta con solo hacer la pregunta “¿Usted qué tiene planeado para el 24 o el 25 de diciembre?”, para que el semblante cambie, la sonrisa se haga grande y los ojos se iluminen de inmediato. Así le sucede a algunas figuras de la televisión y las redes sociales nacionales.

Algunos de ellos aprovechan el momento para irse de vacaciones, compartir en familia, visitar a los suyos y hasta celebrar cumpleaños. Otros son más reflexivos y recuerdan cómo la vida les cambió en algún punto y conmemoran esas fechas marcadas por una ocasión especial.

Uno de los que aprovechará la fecha para descansar y disfrutar en familia es Ítalo Marenco, quien durante este año tuvo una agenda marcada incluso por la polémica, luego de renunciar a Repretel e irse para la acera del frente al formato Mira quién baila, de Teletica.

El presentador se fue 10 días de vacaciones para luego volver al trabajo y pasará las fiestas con su familia. Así lo confirmó su esposa, la reconocida locutora Cindy Villalta.

“Nosotros hacemos cena el 24. Invitamos a mi familia y la pasamos superlindo. Siempre hay cosas que hacer, pero pronto pensaré en la cena de Navidad”, afirmó, pues al momento de esta entrevista no tenía definido el menú de esa noche.

Esta familia está a la espera de definir su futuro, ya que aún se desconoce los próximos pasos que pueda seguir Marenco dentro o no de Teletica.

Italo Marenco y Cindy Villalta junto a su hija en una de las galas de 'Mira quién baila', ellos celebran Navidad con una cena en casa. (Lilly Arce)

Otros también compartirán en familia. A Éricka Morera, empresaria y modelo nacional, le hace ilusión pasar esta fecha especial junto a su hija Zoé, pues “la ilusión de los niños no tiene precio, entonces con todo el mood navideño”, afirmó.

Ella decoró su casa desde noviembre y afirma ser amante de una esta ocasión.

En una línea relacionada con las tradiciones que marcan esta fecha está Édgar Silva, quien afirma que siempre busca estar tranquilo y aprovechar cada segundo al lado de los suyos.

“Lo pasaré muy tranquilo. Lo que más me va a preocupar va a ser compartir con la familia, con mi mamá, que ya es una adulta mayor, y me encantaría disfrutar mucho con ella. Yo soy muy sereno. Lo que busco es pasar el rato para estar con gente que quiero y con la gente que me quiere”, dijo a este medio.

La madre de Silva tiene 97 años y es recordada por los seguidores del presentador por su trayectoria, ya que fue la primera maestra de kínder de Liberia, en 1950.

Por otro lado está Karina Ramos, modelo costarricense quien tuvo una agenda internacional muy movida este año, pero que hará una pausa en esta Navidad. Ella llegó al país para celebrar junto a su familia y, según adelantó, quiere “aprovechar para descansar un poquito en alguna playa”.

Ramos cerró su agenda 2025 con diversas actividades, que incluyeron anuncios para Telemundo durante el certamen de Miss Universo 2025.

Édgar Silva espera celebrar las fiestas al lado de su madre, quien ya es una adulta mayor. (Instagram)

Natalia Rodríguez, por su parte, reflexionará sobre dos fechas que marcaron su vida. La primera es el 24 de diciembre, pues ese día cumple seis años de un accidente que le cambió la vida.

Recordemos que en el 2018, la querida presentadora de Teletica chocó contra una puerta de vidrio en su casa, sufriendo heridas muy severas en su pierna izquierda.

Por otro lado, el 25 de diciembre Rodríguez cumplirá sus 40 años de edad.

“Mi esposo me dijo que si quería hacer fiesta o algo más, y yo elegí irnos de viaje para celebrar mis 40 años de vida, la cual Dios me regaló con tanto amor, y mis seis años de vida de mi otra vida. Todavía estamos planeando por dónde, quizá haya sorpresa por ahí”, dijo Rodríguez.

Por ello, no sería raro verla en Rovaniemi, en la región de Laponia, Finlandia, conociendo la Villa de Santa Claus, ya que su esposo Emilio Garro le sugirió que podrían ir allí.

En resumen, la mayoría de las celebridades ticas busca pasar un buen rato en familia, disfrutando la decoración de sus hogares y las risas de sus hijos o padres.