Otra costarricense brilló durante el Miss Universo 2025, ¿usted la vio?

Karina Ramos impactó en la transmisión de Miss Universo 2025 al aparecer en comerciales de marcas emitidos por Telemundo en toda Latinoamérica.

La costarricense Karina Ramos sorprendió durante la transmisión de Miss Universo 2025. Ella fue parte de los comerciales promocionales de varias marcas que transmitió el canal Telemundo. Esos anuncios se vieron en toda Latinoamérica.

“Me moría por contarles”, escribió la empresaria cuando sus seguidores reconocieron que era la tica, quien representó al país hace 11 años en Miss Universo. Este 2025, ella volvió a figurar como uno de los rostros más visibles en la televisión.

Posteriormente, Karina compartió el video comercial. En ese material se le ve mientras promociona una marca de productos para el cabello, el el que aparece sonriente y con un vestido dorado cargado de detalles de diamante.

“Gracias a todos los que me enviaron sus videos y mensajitos sobre los anuncios de ayer durante la transmisión de Miss Universe“, escribió en el posteo.

Además, dijo que este logro era un sueño cumplido.

“No se explicarles hace cuantos años soñaba con vivir algo como esto, pero sí puedo decirles que hace 11 años que estuve en Miss Universo. Mi objetivo siempre fue construir una vida como la que hoy estoy viviendo. Irreal todo”, escribió.

También afirmó que desea seguir trabajando para llenar de orgullo a Costa Rica.