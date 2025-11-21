Viva

Otra costarricense brilló durante el Miss Universo 2025, ¿usted la vio?

La querida modelo afirmó que hace años deseaba vivir ese momento. La gala final del certamen se llevó a cabo el 20 de noviembre

Por Fiorella Montoya
Karina Ramos impactó en la transmisión de Miss Universo 2025 al aparecer en comerciales de marcas emitidos por Telemundo en toda Latinoamérica.
Karina Ramos impactó en la transmisión de Miss Universo 2025 al aparecer en comerciales de marcas emitidos por Telemundo en toda Latinoamérica. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Miss Universo 2025Karina Ramos
