Costa Rica destacó con este detalle en la inauguración de la Navidad en el Vaticano

El árbol de Navidad del Vaticano mide 25 metros de altura y está ubicado en la Plaza de San Pedro.

El Vaticano le dio oficialmente la bienvenida a la Navidad con la ceremonia de iluminación del árbol y el pesebre, en la Plaza de San Pedro, y Costa Rica tuvo una participación muy importante en las actividades.

De acuerdo con el sitio Vatican News, en la presentación del Nacimiento y el encendido del árbol, que se realizó este lunes 15 de diciembre, estuvieron presentes delegaciones de las diócesis de Nocera Inferiore-Sarno y Bolzano-Bressanone, así como de los municipios de la zona de Agro Nocentino-Sarnese, Lagundo y Ultimo, quienes donaron los adornos.

Como los elementos arquitectónicos del pesebre navideño, se utilizó como telón de fondo el Baptisterio de Santa María Mayor, la fuente Helvius de San Egidio y los patios típicos del área de Agro Nocerino-Sarnese.

Estas imágenes son parte del pesebre navideño que se montó en la Plaza de San Pedro. Son representaciones de tamaño real. (AFP)

Por su parte, el árbol de Navidad, de 25 metros de altura y 8.000 kilos, es un abeto de Noruega de la localidad de Val d’Ultimo, en la provincia italiana de Bolzano. Fue iluminado con cientos de luces intermitentes en colores cambiantes, agregó el sitio web de la Santa Sede.

“El pesebre, tan querido por la tradición cristiana, nos acompaña en el camino hacia la Navidad, proponiendo a los hombres y mujeres de nuestro tiempo lo que sucedió hace más de 2.000 años en Belén: el nacimiento de el Salvador, el misterio de Dios haciéndose hombre, haciéndose niño, entrando en la historia humana con la fuerza cautivadora del amor”, manifestó la Hermana Raffaella Petrini, quien presidió la ceremonia.

Costa Rica dijo presente en la Navidad del Vaticano

Este lunes 15 de diciembre, el papa León XIV visitó el montaje de otro pasito, ubicado en el Aula Pablo VI, también en Ciudad del Vaticano.

El papa León XIV frente al Nacimiento Gaudium, ubicado en el Aula Pablo VI del Vaticano. Este pesebre fue promovido en colaboración con la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede. (AFP)

Se trata del Nacimiento Gaudium, una representación promovida en colaboración con la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede, explicó Vatican News.

En el pesebre se utilizan dos representaciones de la Virgen María: una embarazada y otra (que se colocará en Nochebuena) de la Virgen arrodillada en adoración al Niño Jesús recién nacido.

Este pasito mide cinco metros de largo, tres de alto y 2,5 de profundidad. En el portal se colocarán 400 cintas con oraciones y deseos escritos por pacientes del Hospital Nacional de Niños, agregó la web.

El montaje del pesebre de la Plaza de San Pedro se convierte en un sitio de reflexión durante los días navideños. (AFP)