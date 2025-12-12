¿Qué ver en Navidad?: el top 10 de películas que la crítica considera imperdibles en estas fechas

Las películas navideñas se han convertido en parte esencial de las celebraciones. Vuelven a las pantallas como rituales familiares, despertando nostalgia, alegría y el encanto propio de la temporada.

A pocos días de la Navidad, cuando el país comienza a oler a tamal y el aire se impregna del dulzor del rompope, muchas personas reactivan sus tradiciones: hornear galletas que perfuman la casa, reunirse con los seres queridos o, en ocasiones, disfrutar de una buena película.

En esta época mágica existe una infinidad de cintas dedicadas a la temporada, muchas de ellas atravesadas por elementos comunes: romances que florecen bajo luces navideñas, familias que vuelven a unirse gracias a un milagro decembrino o conflictos que encuentran una salida impulsada por el espíritu propio de estas fechas, como si la Navidad soplara una brisa de esperanza sobre cada historia.

No obstante, en La Nación preparamos para usted un top con las mejores películas navideñas según la crítica, una selección que abarca desde clásicos animados hasta interpretaciones de célebres actores, las cuales han quedado en la memoria de generaciones enteras, como recuerdos que se encienden como lucecitas cada diciembre.

En este listado encontrará el nombre de cada película, dónde verla y su calificación en el Tomatometer de Rotten Tomatoes, un indicador que refleja el porcentaje de críticos que emitieron una reseña positiva a la película.

10. El Grinch (2000)

El Grinch (Jim Carrey) es una criatura verde y peluda, amargada y solitaria, que vive en la cima de una montaña, lejos de Villa Quién. El Grinch odia la Navidad con todo su ser, principalmente debido al recuerdo de una humillante experiencia infantil que lo llevó a aislarse.

Lo que más le molesta es el constante ruido y el inmenso entusiasmo de los “Quién”, los habitantes del pueblo, durante la temporada festiva. Decidido a arruinarles la celebración, el Grinch idea un plan malvado: disfrazado de Santa Claus se infiltra en Villa Quién la víspera de Navidad y roba cada regalo, decoración, árbol y comida. Sin embargo, sus planes dan un giro inesperado.

Tomatometer: 53%

Disponible en: HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV.

El Grinch, interpretado por Jim Carrey, ejecuta su plan para arruinar la Navidad en Villa Quién. (Universal Pictures)

9. El Expreso Polar (2004)

El Expreso Polar relata la historia de un niño que, en plena víspera de Navidad, empieza a dudar de la existencia de Santa Claus. En medio de la noche, un misterioso tren aparece frente a su casa y lo invita a abordar un inolvidable viaje hacia el Polo Norte.

A medida que avanza el recorrido, el protagonista se encuentra con otros niños, paisajes imponentes y un conductor enigmático que parece saber más de lo que dice.

A lo largo del trayecto, el niño vive situaciones que ponen a prueba su valentía, su fe y su capacidad de asombro. La película combina aventura, fantasía y un mensaje profundo sobre la importancia de creer, mostrando cómo la magia de la Navidad puede mantenerse viva incluso cuando se cuestiona. Es una historia visualmente cautivadora que invita al público a reencontrarse con la ilusión propia de esta época.

Tomatometer: 56%

Disponible en: Amazon Prime Video, HBO Max.

Un misterioso tren nocturno lleva a un niño a descubrir la verdadera magia de la Navidad. (Warner Bros. Pictures)

8. Santa Cláusula (1994)

Santa Cláusula cuenta la historia de Scott Calvin (Tim Allen), un ejecutivo que intenta cumplir el rol de padre durante la Navidad con su hijo pequeño. Una inesperada situación durante la víspera navideña lo involucra directamente en los deberes de Santa Claus, llevándolo a enfrentar una serie de eventos inusuales que desafían su rutina y su lógica cotidiana.

Poco a poco, Scott comienza a notar cambios que no puede explicar y que transforman su vida de manera sorprendente. A medida que avanza la historia, Scott se ve obligado a reconsiderar sus prioridades, fortalecer su vínculo con su hijo y replantearse lo que realmente significa la Navidad. La película mezcla humor, fantasía y calidez familiar, ofreciendo una narrativa que celebra la magia de creer y el valor de asumir responsabilidades inesperadas, siempre con un tono ligero y entrañable.

Tomatometer: 58%

Disponible en: Disney+, Amazon Prime Video.

Scott Calvin enfrenta cambios inesperados tras asumir, sin querer, el rol de Santa Claus. (Disney)

7. Realmente amor (2003)

Realmente amor es una película coral que entrelaza múltiples historias románticas ambientadas en Londres durante la época navideña. A través de personajes muy distintos entre sí —desde figuras públicas hasta personas con vidas cotidianas— la cinta muestra cómo el amor surge en momentos inesperados y en formas diversas, ya sea entre colegas, familiares, viejos amigos o completos desconocidos.

Cada relato avanza en paralelo, pero todos comparten un mismo espíritu cálido y esperanzador. A lo largo de la película, los protagonistas enfrentan desafíos emocionales, dudas, ilusiones y descubrimientos que revelan las distintas facetas del afecto humano.

Con humor, ternura y un toque de realismo, la historia celebra la complejidad de las relaciones y la manera en que la Navidad potencia los encuentros significativos. El filme invita a reflexionar sobre la importancia de valorar los vínculos y reconocer que el amor puede manifestarse donde menos se espera.

Tomatometer: 65%

Disponible en: Amazon Prime Video, Apple TV.

La película entrelaza múltiples historias que revelan la complejidad del amor en Navidad. (Working Title Films)

6. Un Cuento de Navidad (1988)

Un cuento de Navidad es una comedia que presenta a un hombre de negocios ambicioso, controlador y obsesionado con el éxito, cuya vida gira en torno al poder y la televisión. En plena época navideña, su actitud fría y su incapacidad para conectar con quienes lo rodean lo llevan a perder perspectiva sobre lo que realmente importa.

Todo cambia cuando una serie de intervenciones inesperadas lo obliga a enfrentarse —con humor, caos y momentos profundamente reveladores— a distintas etapas de su vida. A través de estas experiencias descubre aspectos olvidados de sí mismo y se ve confrontado con la posibilidad de transformar su futuro. La historia mezcla sátira, magia y un mensaje emocional que resuena sin necesidad de revelar los giros clave.

Tomatometer: 69%

Disponible en: Apple TV, Google TV.

Un ejecutivo frío y ambicioso se ve obligado a replantear su vida durante la temporada navideña. (Paramount Pictures)

5. Vacaciones de Navidad (1989)

Vacaciones de Navidad trata de las desventuras de Clark Griswold (Chevy Chase), un padre decidido a organizar la celebración navideña perfecta para su familia. Con un entusiasmo desbordado y planes cada vez más elaborados, Clark se empeña en convertir su hogar en el emblema máximo del espíritu festivo, aunque cada intento parece abrir la puerta a nuevos enredos.

A medida que se acercan las fiestas, la familia Griswold enfrenta una seguidilla de situaciones caóticas que ponen a prueba la paciencia y las expectativas de todos. Entre visitas inesperadas, malentendidos y accidentes improbables, Clark luchará por mantener vivo el ideal navideño, revelando con humor y calidez la complejidad y la magia de estas fechas.

Tomatometer: 70%

Disponible en: Apple TV, Amazon Prime Video.

Clark Griswold lucha por crear la Navidad perfecta, entre caos, humor y tradiciones familiares. (Warner Bros.)

4. Mi pobre angelito (1990)

Mi pobre angelito narra la historia de Kevin McCallister (Macaulay Culkin), un niño ingenioso que, tras un conflicto familiar previo a las fiestas, se despierta para descubrir que su familia ha salido de viaje sin él por error. Aunque al inicio disfruta la libertad de tener la casa para sí mismo, pronto nota que estar solo implica enfrentar retos inesperados y asumir responsabilidades que normalmente no le corresponden.

Mientras Kevin se adapta a su nueva situación, dos ladrones —Harry (Joe Pesci) y Marv (Daniel Stern)— ponen en la mira la casa de los McCallister. Lo que sigue es una serie de ingeniosas estrategias y situaciones cargadas de humor, donde Kevin demuestra creatividad y valentía para proteger su hogar. La película mezcla comedia, aventura y espíritu navideño, resaltando la importancia de la familia y la resiliencia.

Tomatometer: 80%

Disponible en: Disney+.

Kevin McCallister defiende su hogar con ingenio mientras enfrenta la Navidad en solitario. ( 20th Century Fox.)

3. Un Cuento de Navidad de los Muppets (1992)

Un Cuento de Navidad de los Muppets presenta una adaptación musical del clásico relato de Charles Dickens, protagonizada por Ebenezer Scrooge (Michael Caine), un hombre frío y distante que ha perdido todo vínculo con la empatía y el espíritu navideño.

A través del ingenio y humor característicos de los Muppets —con Kermit como Bob Cratchit y Gonzo como narrador— la historia se desarrolla en un Londres victoriano lleno de color, música y calidez.

La trama sigue el viaje que emprende Scrooge durante la víspera de Navidad, cuando fuerzas extraordinarias lo confrontan con aspectos esenciales de su vida. En medio de momentos emotivos y toques cómicos, esta versión mezcla corazón, reflexión y encanto familiar, ofreciendo un mensaje atemporal sobre la compasión, la generosidad y la posibilidad de cambiar.

Tomatometer: 85%

Disponible en: Disney+.

Los Muppets recrean el clásico de Dickens con humor, música y un entrañable espíritu navideño. (Walt Disney Pictures )

2. Klaus (2019)

Klaus sigue a Jesper, un joven cartero enviado a una isla lejana y sombría tras no cumplir con las expectativas de su familia. Ahí encuentra un pueblo dividido por viejas rencillas, donde nadie tiene interés en enviar cartas ni en relacionarse con los demás.

En medio de este entorno hostil, Jesper descubre la casa de Klaus, un misterioso artesano cuyas habilidades y silencio esconden una presencia imponente y enigmática. A partir de un encuentro fortuito, ambos comienzan una relación que cambia poco a poco la dinámica del pueblo.

Mediante pequeños actos de bondad, la comunidad empieza a transformarse, dejando ver cómo los gestos sencillos pueden encender esperanza incluso en los lugares más fríos. La película destaca por su calidez, su estilo visual único y su mensaje sobre la generosidad y el impacto de hacer lo correcto.

Tomatometer: 95%

Disponible en: Netflix.

Jesper y Klaus transforman un pueblo dividido mediante actos de bondad que encienden esperanza. (Netflix. )

1. El extraño mundo de Jack (1993)

Jack Skellington es el “Rey de las Calabazas” de Ciudad Halloween, un lugar dedicado por completo a celebrar esa festividad año tras año. Aunque todos lo admiran y su rol es fundamental, Jack siente un profundo cansancio y un deseo de encontrar algo más significativo.

Durante uno de sus paseos solitarios, descubre accidentalmente la existencia de Ciudad de Navidad, un lugar lleno de luces, calidez y espíritu navideño que lo deslumbra de inmediato.

Fascinado por la alegría y la magia de la Navidad, Jack decide llevar esa celebración a su propio mundo, convencido de que puede reinterpretarla a su manera. Sin embargo, su entusiasmo lo impulsa a emprender un plan tan ambicioso como caótico, que pondrá a prueba su creatividad y su entendimiento de lo que realmente representa la época.

La película mezcla música, fantasía y una estética inconfundible para explorar el sentido de la identidad, la curiosidad y el encanto de las tradiciones navideñas.

Tomatometer: 95%

Disponible en: Disney+.