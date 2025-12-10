Viva

Así suena la banda sonora de la Navidad en Costa Rica: entre el tambor, la nostalgia y los clásicos

En escuelas, hogares y comercios, los ticos cambian con total naturalidad de un clásico a otro, pasando de las melodías estadounidenses a las guitarras cálidas de baladas latinas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Villancicos navideños
Año tras año, la banda sonora de los hogares costarricenses cobra vida con la inconfundible melodía de villancicos eternos como 'Feliz Navidad', 'Ven a mi casa esta Navidad', 'El niño del tambor' y la nostálgica 'Navidad sin ti'. (LN con imágenes de archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MúsicaVillancicosNavidadNavidad Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.