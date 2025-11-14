La Navidad ilumina Costa Rica: luces, conciertos y festivales para toda la familia este fin de semana

Desde parques iluminados hasta shows teatrales, Costa Rica ofrece experiencias navideñas que llenan de alegría y color a locales y turistas.

La magia de la Navidad ya se respira en Costa Rica. Calles, parques y centros comerciales se llenan de luces y actividades para toda la familia. Esta temporada invita a disfrutar de conciertos, shows teatrales y talleres creativos, mientras se celebran festivales y aniversarios históricos que animan a los ticos a vivir experiencias llenas de alegría, color y espíritu navideño.

A continuación un repaso de los eventos más destacados del fin de semana.

Actividades navideñas en centros comerciales

Bajo el lema ‘En esta Navidad, brillamos más’, Oxígeno da la bienvenida a la Navidad el 15 de noviembre. El centro comercial, ubicado en Heredia, ofrecerá pasacalles, shows musicales y la experiencia inmersiva Estación al Polo Norte.

Además, en colaboración con el Club de Leones, los visitantes podrán donar regalos para más de 300 niños de recursos limitados. Entre los eventos del sábado destacan: fotos con Santa y pintacaritas a las 4 p. m., pasacalles a las 6 p. m. y el espectáculo principal Navidad Infinita, a las 7 p. m.

En el Mall San Pedro, la inauguración navideña también será el 15 de noviembre. A partir de la 1 p. m., el centro comercial se llenará de música, teatro, personajes y sorpresas. Destacan las fotos con Santa y el Grinch, conciertos con Laus Deo y Rodrigo Lagunas, y el show de teatro Visita inesperada, acompañado de la iluminación del árbol navideño.

Este mismo sábado, Lincoln Plaza tendrá la inauguración de la Zona de Experiencias Navideña, con actividades como intervenciones de personajes, retos interactivos, pequeños shows y un concierto navideño con Xiomara Ramírez.

El Mall San Pedro inaugura la temporada navideña el 15 de noviembre, con shows musicales y teatro. (Cortesía/Cortesía)

La Fortuna: Parque Central iluminado

La Fortuna se prepara para brillar con 68.500 luces y 20 figuras decorativas en el Parque Central. La iluminación se inaugura este sábado 15 de noviembre, a las 6 p. m., con un concierto de villancicos de la Banda Comunal y presentaciones de baile de adultos mayores y ballet infantil. Además, a la actividad se sumará el coro Estudio Coral Armentum.

Maribel Valerio, encargada de la decoración, resalta el árbol de Navidad de 12 metros con más de 10.000 luces y la ampliación de la iluminación con 25.000 luces LED adicionales. La actividad, que se complementa con mercadillos navideños y un circuito de luz en diferentes espacios de la localidad, es abierta a toda la comunidad y los turistas que se quieran unir.

El parque central de La Fortuna contará con 68.500 luces, 20 figuras decorativas y un árbol de Navidad de 12 metros. (Cortesía/Cortesía)

Vásquez de Coronado: 115 años de historia y diversión

El cantón de Vásquez de Coronado cumple 115 años y lo celebra con un Festival del Amor muy especial, que incluye música, comidas típicas, espectáculos infantiles, carruseles y los gigantes dinosaurios de Dinoland. Las actividades se realizarán del 14 al 16 de noviembre, de 9 a. m. a 10 p. m.

Entre los eventos destacan conciertos con Elena Umaña, Armando Infante y Alonso Solís; además de shows de Trululu sobre ruedas, pasarela de moda sostenible y homenajes a rescatistas de animales. Durante todo el fin de semana habrá juegos mecánicos, comidas típicas y sorpresas.

El festival se desarrolla frente a la Iglesia de San Isidro de Coronado, un ejemplo de arquitectura neogótica en Costa Rica, declarada patrimonio histórico-arquitectónico desde 2007.

El Festival del Amor, en Vásquez de Coronado, incluye dinosaurios de Dinoland. Ese evento se celebrará del 14 al 16 de noviembre. (Cortesía/Cortesía)

Art City Tour: Noche en blanco

Ofreciendo una experiencia única de arte y cultura urbana, en San José el Art City Tour (ACT) despide el 2025 con la propuesta Noche en blanco, el 21 de noviembre, a partir de las 5 p. m. Los asistentes podrán recorrer 13 espacios agrupados en tres rutas: Redescubrí San José (ICT), Grupo INS y Escalante, disfrutando de conciertos, danza, videomapping, performances y exposiciones.

La participación es gratuita, pero requiere registro previo, que se habilitará el 16 de noviembre a las 12 p. m., con 3.000 cupos disponibles. Entre los espacios participantes destacan los Museos del Banco Central, la Alianza Francesa, el Museo del Jade y el Edificio La Alhambra – Fundación MAE, con propuestas artísticas innovadoras y actividades para toda la familia.

Otras actividades del fin de semana:

— Concierto ¡Qué lindo vivir en demoCRacia!, en Desamparados: Celebración con música y participación ciudadana, este sábado 15 de noviembre, de 11 a.m. a 6 p.m., en el Parque La Libertad, Desamparados. Se presentarán Malpaís, Ojo de Buey, Sonidero Barrio Fátima, Tamela Hedström y Edín Solís. Entrada gratuita.

Parque La Libertad tendrá conciertos este fin de semana. (Cortesía/Cortesía)

— XI Concierto de Temporada de la OSNCR: La La Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional presentarán Wesendonck Lieder, de Wagner, y la Cantata Alexander Nevsky, de Prokofiev, con la mezzosoprano Karla Pineda Martínez. El evento será este viernes 14 de noviembre a las 8 p. m., y el domingo 16 de noviembre a las 10:30 a. m. Lugar: Teatro Nacional. Entradas: ¢5.000 a ¢22.000.

23º Tour de Cine Francés: Del 13 al 26 de noviembre, habrá siete estrenos franceses en todos los complejos Cinépolis del país. Los títulos destacados incluyen Cuando llega el otoño, Los Colores del tiempo y Un toque de amor.

Montaje Paralajes, de la Compañía Nacional de Danza: Homenaje a Marta Ávila con funciones del 14 al 16 de noviembre en el Teatro de la Danza, CENAC. Las funciones serán el viernes y sábado a las 7 p.m., y domingo a las 5 p. m. Entradas: ¢2.500 a ¢5.000.

— Exposición El Quinto Año, en Galería Sophia Wanamaker: Acuarelas de Gisela Stradtmann y sus estudiantes de la UCR (1980), abierta hasta el 13 de diciembre. Horario: lunes a viernes 9 a. m. a 6 p. m., sábados 9 a. m. a 4 p. m. Entrada gratuita.

Mary Poppins, del Ballet Juvenil Costarricense: Funciones el sábado 15 de noviembre, a las 11 a. m. y 5 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill. Entradas en specialticket.net.

La danza a través del tiempo, de Iluminarte Arts Academy: Funciones el domingo 16 de noviembre, a las 4 p. m. y 7:30 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill.

— Concierto Banda de Conciertos de Cartago, en Paseo Metrópoli: Viernes 14 de noviembre, a las 7 p. m., en la plazoleta principal. Entrada gratuita.

Presentación de Gianca Feoli Full Banda, en Paseo Metrópoli: Sábado 15 de noviembre, a las 8 p. m. Disfrute de un especial de rock y plancha en el Mercado Gastronómico Arajo.

Taller de adorno de mesa con bambú, en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer: Sábado 15 de noviembre, de 2 p. m. a 4 p. m. Actividad presencial para toda la familia.