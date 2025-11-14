Viva

La Navidad ilumina Costa Rica: luces, conciertos y festivales para toda la familia este fin de semana

Centros comerciales, parques y cantones de Costa Rica celebran con todo la época ‘más feliz del año’

Por Fiorella Montoya
Desde parques iluminados hasta shows teatrales, Costa Rica ofrece experiencias navideñas que llenan de alegría y color a locales y turistas.
Desde parques iluminados hasta shows teatrales, Costa Rica ofrece experiencias navideñas que llenan de alegría y color a locales y turistas.







