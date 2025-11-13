A un año de la muerte de Angelrafael: la última voluntad del maquillista revive en la voz de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez

El maquillista Angelrafael González falleció el 13 de noviembre del 2024, luego de una intensa lucha contra un tumor cerebral. Falleció a los 52 años.

Hace un año, la muerte del reconocido maquillista costarricense Angelrafael González sacudió las noticias y dejó un dolor profundo no solo entre sus amigos y familia, sino también en el público que lo admiró a lo largo de más de 30 años de carrera en el arte del maquillaje y la televisión.

El artista de las brochas y los rubores murió luego de una intensa pero corta lucha contra un tumor en su cerebro. Al momento de su muerte tenía 52 años.

Desde que se dio la noticia sobre su padecimiento, Angelrafael, como era su costumbre, se mostró positivo y luchador ante la situación. Fue abierto con sus seguidores en redes sociales y los mantuvo al tanto de su estado de salud. Sus mensajes siempre fueron en tono positivo y con la finalidad de que el público aprovechara su experiencia para hacerse chequeos médicos.

Su rostro, su talento y su ángel para la pantalla chica lo convirtieron en todo un personaje de Teletica, donde fungió como presentador en espacios como Buen día, 7 estrellas y como coordinador del departamento de maquillaje de Canal 7.

A un año de la muerte de Angelrafael su legado sigue vivo

Durante la enfermedad de Angelrafael, él y su mejor amiga Yorlenny Aguilar conocieron de cerca los dolores y las necesidades de las personas que se enfrentan al cáncer, por lo tanto, decidieron crear la EstAR Bien Foundation, que brinda apoyo a estos pacientes y ha trabajado mano a mano con el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, el Hospital México y diversas organizaciones sin fines de lucro dedicadas al tratamiento del cáncer y la atención oncológica en nuestro país.

Desde que se enteró que padecía de un tumor en su cerebro, el maquillista Angelrafael González se mantuvo muy cercano con su público dándole actualizaciones sobre su estado de salud. (Archivo)

Como parte de su trabajo y para celebrar la vida y el legado de Angelrafael, este 13 de noviembre la fundación anunció un gran proyecto musical que servirá para crear conciencia sobre la enfermedad y, además, seguir con su labor de apoyo.

Inspirados en Cantaré, cantarás, tema que se lanzó en 1985 encabezado por José Luis El Puma Rodríguez y que se sumó a la campaña We Are the World: USA for Africa, la pieza en español revivirá el próximo año con un nuevo objetivo: la lucha contra el cáncer.

EstAR Bien Foundation logró que El Puma se sumara a esta iniciativa para lanzar una nueva versión de Cantaré, cantarás. Además del artista venezolano, se suman otras voces de la música latinoamericana como Edith Márquez, Jhonny Rivera, Karina, Pancho Uresti, Noreh, Amaury Gutiérrez, Jordi Llunas, Paty Manterola y Lucía Méndez, confirmó la organización en un comunicado de prensa.

Disruptivo y sin filtros, así fue Angelrafael González en vida. Antes de su muerte creó una fundación de apoyo para personas con cáncer. (Archivo)

Por Costa Rica será el cantante Ricardo Padilla quien preste su voz al proyecto musical, que según la organización verá la luz en enero del 2026.

“Llevar el nombre de Costa Rica en un proyecto social de gran impacto es un reflejo de los valores y la calidez humana que nos caracteriza como ticos”, manifestó Aguilar en el comunicado.

“Este es el inicio de muchos sueños por cumplir y muchas sonrisas que regalar. El cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial para los latinos”, mencionó El Puma en la información de prensa.