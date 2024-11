Murió Angelrafael, el mago del maquillaje que nunca soñó con ser figura pública

Entre los sueños de Angelrafael no estaba precisamente ser una figura pública, pero el camino lo llevó a convertirse en uno de los maquillistas más famosos, respetados y queridos de Costa Rica por su cálida y alegre personalidad, esa que vivirá en el recuerdo de quienes lo seguían en redes sociales y lo veían en televisión.

Rafael Ángel González Aguilar, como se llamaba realmente, falleció este miércoles 13 de noviembre, según consta en el registro del Tribunal Supremo de Elecciones.

A inicios del 2024, el maquillista dio a conocer en sus redes sociales que luego de varios exámenes médicos, los doctores confirmaron que tenía un tumor en el cerebro y que le pronosticaban entre nueve meses y un año de vida. En aquel entonces, él se mantenía positivo y le aconsejaba a sus seguidores hacerse chequeos médicos con regularidad.

El maquillista Angelrafael González fue diagnosticado con cáncer a inicios del 2024. (Cortesía)

“Nadie quiere oír eso. Pero les cuento porque quiero usar esta plataforma para que hagan sus chequeos, sus evaluaciones, sus mamografías. A los hombres también, porque creo que nos da miedo ir al hospital y revisarnos, pero es importantísimo”, dijo en aquel momento.

Durante sus últimos años de vida estuvo alejado de la televisión, pues en diciembre del 2019 renunció a Teletica -televisora en la que trabajó por más de 21 años-, con la intención de irse a vivir a San Francisco, California, junto a su mamá Elizabeth Aguilar y su papá Rafael González.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del artista, quien era coordinador del departamento de maquillaje de Canal 7.

De Rafael Ángel, a Angelrafael

El maquillista nació el 8 de mayo de 1972, en San Francisco, California, donde vivió su infancia y parte de la adolescencia con su madre, su padre y sus dos hermanas mayores.

Su nombre original era Rafael Ángel; sin embargo, en una entrevista con La Nación, en 2011, contó que en Estados Unidos no se usaba el segundo nombre, por lo que sus familiares decidieron darle vuelta a este para no confundirlo con el de su padre y así pasó a ser Angelrafael.

Se crio en la iglesia evangélica y vivió con su familia hasta los 17 años, cuando lo obligaron a irse, luego de que se enteraran de que era gay, según había revelado a este medio.

Angerafael trabajó por más de dos décadas en Teletica como presentador y maquillista. (Jorge Andrés Arce)

De hecho, el maquillista había confesado que aceptar su orientación social fue todo un proceso, pues se debatía entre “el temor de Dios” y lo que sentía.

“Yo no salí del closet, una de mis hermanas me sacó cuando leyó mi diario y se lo dio a mis papás (...). Me echaron de la casa (estaba por cumplir 18 años). Tuve que vivir en mi carro por varios meses, viví con diferentes compañeros de cuarto, de arrimado. Entonces me dirigí a Los Ángeles. Una vez me dijeron esto y se me quedó muy grabado: ‘El éxito es la mayor venganza’, y lo tomé no de una forma negativa, sino como el aliento para salir adelante”, decía a La Nación.

Según afirmó, en aquel momento tenía dos opciones: hundirse o salir a flote, así que decidió “empezar a chapotear”. Tan solo un par de años después ya estaba viviendo en Nueva York maquillando personalidades como Mariah Carey y Jennifer López.

“Con 25 años de edad estaba viviendo mi sueño: maquillando a celebridades, ganando bien... Pero por un problema personal muy fuerte decidí venirme para Costa Rica por un mes”, decía.

Años después, el artista reveló a este medio que la decisión de hacer maletas y comenzar una nueva etapa en Costa Rica la tomó luego de sufrir un abuso sexual en la Gran Manzana. Su idea era permanecer un mes en suelo tico, lo que no imaginó es que se convertiría en su hogar permanente.

Sobre sus padres, afirma que por años sintió mucho rencor, pero luego le pidieron perdón y él lo aceptó.

Angelrafael y Costa Rica

Llegó a Costa Rica sin hablar mucho español; sin embargo, las oportunidades de trabajo nunca le faltaron y poco a poco fue mejorando en el idioma.

A los días de estar en Costa Rica, un productor de canal 7 lo contactó para que diera una capacitación al equipo de maquillistas del canal. Tan solo una semana después lo contrataron para una sección en la revista matutina Buen Día, la cual tuvo a cargo por 18 años.

Cuando tenía 25 años, Angelrafael decidió venir a vivir a Costa Rica, país en el que se quedó por más de dos décadas.

Las oportunidades en el canal de La Sabana continuaron y en 1999 lo hicieron parte de 7 Estrellas como presentador, al lado de Katarina Rodríguez. Este mundo no era ajeno a él, pues estudió producción de cine en San Francisco.

Y así se fue catapultando entre los costarricenses. Su rostro era cada vez más conocido, aunque él confesaba, en el 2011, que la fama no era algo que le encantara.

“En mi caso es extraño ver cómo la gente reacciona hacia mí y a veces me parece increíble que saben quién soy y me llamen por mi nombre, eso me hace sentir como en desventaja. Lo más difícil para mí es manejar tanta atención encima, porque no es algo que lo haya buscado o quisiera. Yo maquillo porque me gusta, es mi pasión, lo que nací para hacer”, decía.

Realmente era bueno en lo que hacía, prueba de ello es que durante su trayectoria por el canal de La Sabana también acumuló 18 certámenes de Miss Costa Rica, seis temporadas de Dancing with the Stars y cinco de Tu cara me suena.

Sin embargo, el 3 de diciembre del 2019 decidió renunciar al canal, ese que le había abierto las puertas cuando era totalmente desconocido para el público tico. Su intención era regresar el 15 de enero del 2020 a su natal Estados Unidos, al lado de sus padres.

“Tengo un pensamiento de honrar a mis padres que hicieron todo por mis hermanas y por mí, es momento de devolverles un poco de todo lo que nos han dado porque son padres maravillosos que me han apoyado siempre y eso que yo no he sido un hijo fácil. Pero bueno, en momentos difíciles, hemos podido sobrepasar las pruebas de la vida”, explicaba Angelrafael en redes sociales.

Angelrafael pasó la pandemia en Estados Unidos, no obstante, decidió regresar a Costa Rica en el 2022 con su mamá, para asentarse nuevamente en el país.

Muchos rostros con sello de Angelrafael

Si bien por años fue el maquillista por excelencia de Televisora de Costa Rica, Angelrafael también pudo trabajar para personas de la talla de Jennifer López o Mariah Carey, en Estados Unidos.

No obstante, también maquilló a celebridades internacionales y personajes como el Dalai Lama, Laura Pausini, Fonseca, Yuri y Barack Obama, expresidente de Estados Unidos.

Angelrafael maquilló a celebridades de todo tipo, incluida la cantante Laura Pausini. Foto: Angelrafael para LN

“Maquillar a Barack Obama fue como surreal, nunca me imaginé tener esa oportunidad. La vida me preparó. Fue una situación estresante, había mucho personal de seguridad, pero fue una experiencia inolvidable, me cambió la forma de pensar. Después de esa experiencia me arrodillé y oré y agradecí a Dios por esa oportunidad”, comentó a La Nación.

Y agregó: “La energía de Obama es increíble, cuando entré sabía mi nombre. Mi deseo siempre ha sido maquillar a Madonna o a Oprah Winfrey, pero una vez una persona me dijo que yo maquillé al presidente de ellas. Luego de maquillar a Obama di un curso a amas de casa y me di cuenta de que lo hago con el mismo amor, con los mismos productos que cuando lo he hecho con un famoso. Amo lo que hago”.

Finalmente, su luz se apagó debido al cáncer, con el que luchó a pesar de los pronósticos médicos.