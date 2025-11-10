Viva

¡Costa Rica ya huele a Navidad!: una lista de eventos gratuitos para gozar la época más feliz del año

Repase eventos dedicados a las familias, artistas, emprendedores y a todos los que deseen vivir la magia que trae el fin de año

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
MCJ
El brillo de las carretas y el sonido de la marimba anunciarán que diciembre ya llegó a La Sabana. (MCJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
NavidadActividades navideñas
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.