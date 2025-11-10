¡Costa Rica ya huele a Navidad!: una lista de eventos gratuitos para gozar la época más feliz del año

El brillo de las carretas y el sonido de la marimba anunciarán que diciembre ya llegó a La Sabana.

Desde noviembre, Costa Rica empieza a perfumarse con el aroma del café recién chorreado, el maíz del tamal y la esperanza compartida de la Navidad.

El espíritu navideño se cuela en calles, parques y escenarios, recordándonos que la fiesta de la Natividad de Jesús es, ante todo, una celebración de comunidad y cultura.

Bajo el lema Es tiempo de compartir, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) compartió una programación que se expande como una guirnalda luminosa por todo el país.

Habrá actividades gratuitas y abiertas al público, dedicadas a las familias, artistas, emprendedores y a todos los que deseen vivir la magia decembrina.

“La programación está dirigida a todas las personas que deseen disfrutar de una agenda festiva, accesible y diversa”, anunció la institución en un comunicado oficial.

A continuación, las principales actividades que darán brillo al cierre de este año:

Desfile de Boyeros y Día de la Marimba Costarricense

Fechas: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Parque Metropolitano La Sabana

Este año, el sonido de las ruedas se une al del teclado de la marimba, instrumento declarado símbolo nacional.

El tradicional sesteo con café chorreado y espíritu comunitario será el 29 de noviembre. El 30, el desfile llenará las calles de color, pañuelos al aire y sonrisas familiares.

El sonido tradicional de la marimba se mezclará con el ambiente navideño, en una sociedad de alegría que alegrará a los ticos. Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Conmemoración de la Abolición del Ejército

Fecha: 1.º de diciembre

Lugar: Avenida Central y Plaza de la Democracia

Cuando caiga la tarde, las bandas nacionales recorrerán el corazón de San José para celebrar que hace 77 años Costa Rica eligió la paz por encima de las armas. Será también un homenaje a las Bandas Nacionales de Conciertos, que celebran 180 años de historia.

Por la noche, en el mismo lugar, se presentará Sueños y Esperanza, obra del compositor español Ferrer Ferran, un tributo musical para un país que convirtió la paz en su himno cotidiano.

Jornada Coral

Fechas: 1.º y 2 de diciembre

Lugar: Teatro Nacional

La Navidad iniciará con una posada escénica y un pasacalle coral que transformará la Plaza de la Cultura en un pesebre vivo. Participarán agrupaciones como Coro Sinergía Coral de Puriscal, Coro de Cámara de Alajuelita, Estudiantina Universitaria de Costa Rica, Vox Nova Colectivo Coral y Coro Kem Bi’x.

Voces que buscan, como María y José, un refugio donde nazca la música.

San José se convertirá en un gran escenario donde las voces, los coros y los pasacalles darán vida al espíritu navideño. (Archivo/Shutterstock/Archivo/Shutterstock)

Costa Rica Canta: Festival de Coros

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre

Lugar: Teatro Alberto Cañas Escalante, Antigua Aduana

Tres jornadas de armonías tejidas con espíritu navideño. Participarán coros de todo el país, entre ellos Concordia Coral, Enjuague Vocal Sexteto A Cappella, Stellum Choral y Coro Infantil de la Escuela de Música de Pavas (SINEM).

Como invitada especial, Thelma Darkings será la voz que enlace tradición y emoción.

Feria Hecho Aquí

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre

Lugar: Antigua Aduana

Con 265 espacios dedicados a la creación costarricense, este encuentro une manos y corazones del arte local. Este año celebra su décimo aniversario con Arabia Saudita como país invitado.

Habrá artes visuales, diseño experimental, libros-arte y una tarima donde la música envolverá el aire con notas de diciembre.

La Feria Hecho Aquí, en la Antigua Aduana, celebra diez años de creatividad costarricense. (MCJ)

Sonograma – Festival de Sonido Experimental de San José

Fechas: 5, 6 y 7 de diciembre

Lugar: La Pila de la Melaza y El Tanque del MADC

Entre muros antiguos y nuevas resonancias, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo escuchará las voces más arriesgadas del sonido urbano.

Este primer festival conecta la experimentación sonora con la identidad josefina, registrando las formas más innovadoras del arte auditivo nacional.

Espectáculo Navideño Donde Nace la Luz

Fechas: 7, 9, 10, 11, 12 y 14 de diciembre

Lugar: Teatro Nacional

La producción más luminosa del año reunirá teatro, danza y música para mostrar cómo cada región del país vive la Navidad. Bajo la dirección de Kar Barquero, texto de Bryan Vindas y coreografía de Estefanía Dondi, seis funciones recordarán que la luz siempre nace, aunque no siempre en el mismo lugar.

Posadas Navideñas

Fechas: 2 al 12 de diciembre

Lugar: Alrededores del Centro Nacional de la Cultura (Cenac)

Las calles se convertirán en caminos de fe, guiados por velas y cantos. Las tradicionales posadas evocarán el peregrinaje de María y José, recibiendo a quienes buscan abrigo y esperanza en tiempos de celebración.

Mercadito Navideño

Fechas: 18 al 21 de diciembre

Lugar: Cenac

El Cenac se transformará en un pueblo iluminado, lleno de aromas a tamal, cocoa y madera nueva. Sesenta emprendedores ofrecerán sus creaciones, entre los que destacan artesanías, comidas típicas y regalos que combinan ingenio y cariño.

Se trata de una invitación abierta para compartir, celebrar y recordar que la Navidad vive en cada gesto comunitario.

Para conocer otras actividades de la temporada, manténgase atento cada semana a la agenda cultural de La Nación. Y si desea más información sobre las actividades mencionadas en esta nota, puede visitar el sitio web www.mcj.go.cr.