El ‘angelito’ creció: así sobrevivió Macaulay Culkin a la fama, las adicciones y el abuso físico

Macaulay Culkin saltó a la fama en 1989 con la película navideña 'Mi pobre angelito'. Foto: La Nación con imágenes de archivo y redes sociales.

Macaulay Culkin, el inolvidable protagonista de Mi pobre angelito y Ricky Ricón, celebra este martes 26 de agosto su cumpleaños número 45. Más allá de ser el rostro de una de las sagas de comedia más exitosas del cine familiar y de aparecer en el emblemático videoclip Black or White, de Michael Jackson, su vida ha estado marcada por intensos contrastes: del estrellato infantil a las adicciones y de los años de polémicas a la estabilidad personal.

En este repaso recordamos sus momentos más luminosos y también los más oscuros de su carrera.

LEA MÁS: ‘Mi pobre angelito’: La historia y curiosidades del clásico navideño

A diferencia del personaje millonario que interpretó en Ricky Ricón, Culkin no creció rodeado de lujos. De hecho, su infancia estuvo marcada por la pobreza.

Sus padres, Christopher Cornelius “Kit” Culkin y Patricia Brentrup, se conocieron en 1974. Kit tenía aspiraciones de actor e incluso aparecía en obras de teatro con papeles secundarios, pero nunca logró vivir de ello.

La pareja tuvo siete hijos, siendo Macaulay el tercero, nacido en 1980. Kit trabajaba como taxista y también como sacristán en una iglesia Católica del Upper East Side de Nueva York. La familia vivía hacinada en un modesto apartamento: todos los niños compartían una sola habitación y dormían en literas.

Paradójicamente, fue en ese lugar donde el destino empezó a cambiarles la vida.

Un vecino, que era director de escena en el Ensemble Studio Theatre —una compañía teatral sin fines de lucro de Nueva York—, presentó a la familia con el director de casting Billy Hopkins. Según People, fue él quien le dio a Macaulay su primer papel en cine, con apenas seis años, en El cohete de Gibraltar (1988).

Pero la escasez económica familiar era tan grande que, según declaró Hopkins a New York Magazine en 2001, él mismo llegó a darles dinero a los padres del niño para que pudieran llevarlo a los ensayos. En esa misma entrevista, el director también reveló que vio al pequeño Macaulay más de una vez buscando monedas debajo de las gradas, con la intención de ayudar a su familia.

En 1989, bajo la guía de sus padres, Macaulay logró su papel revelación en Tío Buck, y un año después alcanzó el estrellato mundial con Mi pobre angelito. En 1991 también protagonizó el videoclip Black or White, de Michael Jackson, lo que marcó el inicio de una estrecha amistad con el “rey del pop”.

En varias ocasiones, Culkin defendió a Jackson frente a las acusaciones de abuso infantil que el intérprete de Rock with You enfrentó, tanto en vida como después de su muerte. La cercanía entre ambos fue tal que el actor considera a Paris Jackson, hija de Michael, como su “ahijada”.

Su ascenso al éxito transformó por completo la dinámica familiar: con apenas 10 años se convirtió en el proveedor del hogar, justo cuando nació su hermano menor, Rory.

No obstante, a pesar del dinero que Macaulay ganaba con sus papeles protagónicos, sus padres continuaban un estilo de vida con muchas limitaciones.

LEA MÁS: Cómo Macaulay y Kieran Culkin lograron superar juntos el trauma familiar y conseguir la consagración en el Óscar

Según declaró el actor en una entrevista con The Guardian, durante los dos años posteriores a sus primeras películas la familia permaneció en el mismo apartamento diminuto y, aun cuando lograron mudarse a una casa, siguieron comportándose como si aún vivieran en aquel reducido espacio.

La pareja intentó que todos los hijos siguieran los pasos de Macaulay, aunque solo algunos incursionaron en el entretenimiento. El que más cerca ha estado de su fama es su hermano Kieran Culkin, quien apareció con él en las dos entregas de Mi pobre angelito y en destacadas producciones como El padre de la novia, Ella es así, Scott Pilgrim contra el mundo y, más recientemente, Succession, la aclamada serie dramática de HBO.

Además, en mayo trascendió que Kieran tendrá un papel en la próxima película de la saga Los Juegos del Hambre (Amanecer en la cosecha), donde interpretará a Caesar Flickerman, el presentador que en las películas originales fue interpretado por Stanley Tucci.

Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, compartió pantalla con su hermano en 'Mi pobre angelito' 1 y 2. Foto: AFP. (La Nación /LN)

Una adolescencia complicada

La estabilidad que Macaulay y su familia había alcanzado se quebró en 1995, cuando sus padres se separaron y él quedó bajo custodia de su madre.

En entrevistas posteriores, el actor describió a su padre como física y psicológicamente abusivo, resentido por su frustrada carrera artística, y aseguró que incluso tiene cicatrices a causa de agresiones que sufrió por parte de él. Además, reveló que progenitor controlaba de manera absoluta sus finanzas y su carrera, ocultándole cuánto dinero poseía.

No fue sino hasta después de la separación de sus padres que Macaulay supo que había acumulado alrededor de $50 millones (¢25.300 millones al cambio actual) por su trabajo.

Para ese momento, según reveló más tarde, su madre no tenía recursos ni siquiera para pagar el alquiler del apartamento en el que vivía con sus hijos, a pesar de que Macaulay ya era millonario.

Entonces, para acceder a esos fondos, decidió remover a su padre del fideicomiso y nombrar a un albacea independiente, evitando así poner a su madre en una posición comprometida. Kit Culkin se distanció entonces de la familia, se volvió a casar y, tras sufrir un derrame cerebral, nunca restableció el vínculo con sus hijos. Actualmente tiene 80 años.

Macaulay Culkin y sus seis hermanos quedaron bajo la custodia de su madre en 1995. (AFP /AFP)

Rumores, adicciones y decadencia

Después de alcanzar la fama mundial con Mi pobre angelito, Macaulay se retiró de la actuación a los 14 años para llevar una vida más normal, lejos de las presiones de Hollywood. En 1998, con apenas 17 años, se casó con la actriz Rachel Miner, de quien se divorció dos años después.

Los rumores de consumo de drogas comenzaron a sonar fuerte en 2004, cuando fue detenido en Oklahoma. La policía encontró marihuana y medicamentos de prescripción sin receta en su vehículo.

En los años posteriores su deteriorado aspecto físico fue motivo de especulación: en las pocas veces que aparecía en público se veía delgado, frágil y descuidado, muy distinto a la imagen angelical con la que alcanzó la fama mundial.

Algunos medios aseguraron incluso que gastaba $6.000 al mes en heroína, aunque él lo negó categóricamente. Culkin reconoció haber probado drogas, pero rechazó haber tenido una adicción severa.

Del 2010 al 2020 se mantuvo con un perfil bajo, rodeado de rumores acerca de su salud, hasta que poco a poco empezó a retomar proyectos en el cine, la televisión y el teatro.

LEA MÁS: Macaulay Culkin y los niños de ‘Ricky Ricón’: Así lucen a 30 años del estreno

Una nueva etapa de éxito

Un punto de inflexión llegó en 2017, cuando conoció a la actriz Brenda Song —exestrella de Disney Channel— durante el rodaje de Changeland, dirigida por Seth Green. Desde entonces mantienen una relación estable, que se convirtió en un motor para su resurgimiento.

Macaulay Culkin y su esposa, Brenda Song, se conocieron en 2017. (AFP /AFP)

En 2018 fundó la página web humorística Bunny Ears y comenzó a aparecer en podcasts y entrevistas. Tres años más tarde tuvo un papel en American Horror Story: Double Feature, marcando su regreso formal a la actuación.

Ese mismo año nació su primer hijo, Dakota Song Culkin, nombrado así en honor a la hermana del actor, quien falleció en el 2008 tras ser atropellada por un vehículo.

En diciembre de 2022 llegó su segundo hijo, cuyo nombre no ha trascendido públicamente, y ese mismo año la pareja se comprometió.

En 2023, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el actor le dedicó unas emotivas palabras a Brenda Song: “Quiero agradecerle a Brenda. Lo eres todo para mí. Eres la mejor persona que he conocido. Y tras el nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”, expresó.

Macaulay Culkin y Brenda Song comparten dos hijos. Foto: AFP. (AFP /AFP)

Actualmente, el actor promociona Mi pobre angelito Tour, una gira en Estados Unidos que combina la proyección del clásico navideño en pantalla grande con una entrevista en vivo y moderada por él mismo. En estos eventos, los asistentes disfrutarán de las escenas más icónicas del filme y escucharán anécdotas inéditas del rodaje.

La gira comenzará el 23 de noviembre en California, pasará por Texas, Florida, Nueva Jersey y concluirá el 8 de diciembre en Nueva York.

Hoy, convertido en padre y próximo esposo de quien llama el amor de su vida, Culkin lleva una existencia mucho más estable y tranquila. Su relación con Brenda se ha convertido en una de las más seguidas de Hollywood, protagonizando portadas de revistas como Cosmopolitan e intercambiando románticos mensajes que muestran a sus seguidores la profundidad de su compromiso.