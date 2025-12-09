Viva

‘El Grinch’ cumple 25 años: la película de Jim Carrey que marcó infancias y regresa cada Navidad

Ese ser verde y gruñón, nacido de la pluma del Dr. Seuss, dejó de ser solo un cuento ilustrado para convertirse en un ‘live action’ inolvidable

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
El Grinch
Jim Carrey dio vida al Grinch con un pelaje verde tan frondoso como inconfundible y unos ojos amarillos que brillan casi tanto como las luces de un árbol navideño. (Universal Pictures)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El GrinchGrinchNavidadPelículas de Navidad
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.