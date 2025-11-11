El emotivo reencuentro entre Jim Carrey y Taylor Momsen tras 25 años de ‘El Grinch’: vea el video

La actriz que fue Cindy Lou en 'El Grinch' impacta con nuevo videoclip

A 25 años del estreno de El Grinch, sus protagonistas se reencontraron durante un evento que sorprendió a los fanáticos. El actor Jim Carrey y la cantante Taylor Momsen coincidieron en la alfombra roja del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025 y compartieron un momento que revivió la nostalgia.

La cinta navideña, dirigida por Ron Howard y basada en el libro del Dr. Seuss ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! (1957), se estrenó el 17 de noviembre del 2000. Desde entonces, se consolidó como un clásico de fin de año.

Jim Carrey, quien dio vida al Grinch, expresó a medios estadounidenses su sorpresa al volver a ver a su antigua compañera de elenco. Dijo que no se habían visto desde la filmación de la película.

Taylor Momsen, quien encarnó a la pequeña Cindy Lou, recordó el rodaje con aprecio y comentó que el actor siempre fue protector y divertido con ella durante la producción.

El encuentro ocurrió durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll 2025, en donde ambos desfilaron por la alfombra roja. El público presente y los medios captaron la interacción entre las dos figuras, generando una ola de reacciones nostálgicas en redes sociales.

Taylor Momsen, nacida el 26 de julio de 1993 en Missouri, Estados Unidos, ingresó al mundo del entretenimiento cuando tenía apenas dos años. Participó en comerciales de televisión para marcas como Shake ’n Bake.

Su papel como Cindy Lou Quién en El Grinch marcó un antes y un después en su carrera. Posteriormente, actuó en otras producciones como Hansel y Gretel (2002) y Mini espías 2: La isla de los sueños perdidos (2002).

Uno de sus papeles más recordados ocurrió en televisión, cuando interpretó a Jenny Humphrey en la popular serie Gossip Girl (2007). Con ese personaje consolidó su presencia internacional en la industria del entretenimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.