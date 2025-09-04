La actriz que fue Cindy Lou en ‘El Grinch’ impacta con radical cambio

Taylor Momsen sorprendió al protagonizar desnuda el videoclip “For I Am Death”, que marca el regreso de su banda The Pretty Reckless.

Taylor Momsen, conocida por su papel como actriz infantil en la película El Grinch junto a Jim Carrey, reapareció en la escena pública con una propuesta artística llamativa. A sus 32 años, la cantante protagonizó completamente desnuda el videoclip del nuevo sencillo de su banda de rock, The Pretty Reckless.

El tema, titulado For I Am Death, marcó el regreso musical del grupo tras cuatro años de silencio. En el video, Momsen aparece sin ropa, con el cuerpo cubierto únicamente por pintura negra, en una puesta en escena dirigida por Lewis Cater.

LEA MÁS: La historia del misterioso rostro que aparece en ‘Shrek’ y que intriga a los fans desde hace 24 años

La producción debutó este jueves y generó impacto entre los seguidores de la artista. En sus redes sociales, Momsen compartió detalles de la filmación, incluidas imágenes de su cuerpo pintado y de las locaciones utilizadas.

La exintegrante de la serie Gossip Girl, donde actuó junto a Blake Lively, alterna en el video escenas íntimas y oscuras. En una de las tomas iniciales, canta frente al espejo de un baño mientras usa lencería negra. Luego, se da vuelta y su reflejo permanece observándola mientras se aleja.

Conforme avanza la canción, se la ve al frente de la banda interpretando el tema y, en otras escenas, arrastrándose desnuda sobre un terreno rocoso que muestra rostros tallados en piedras.

Durante el videoclip, su piel queda cubierta progresivamente con una tinta negra, mientras realiza movimientos corporales intensos y aparece rodeada de figuras similares a murciélagos. El final muestra a Momsen con un par de alas, en una imagen simbólica que cierra la producción.

Este sencillo sería el primero del que podría convertirse en el quinto disco de estudio del grupo. Aunque no reveló detalles del álbum, Momsen indicó en el programa Loudwire Nights que este lanzamiento es apenas el comienzo y que los próximos doce meses traerán novedades para la banda.

LEA MÁS: Estreno de la película ‘Americana’ de Sydney Sweeney fracasó en taquilla tras polémica por campaña de jeans

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.