La actriz que fue Cindy Lou en ‘El Grinch’ impacta con radical cambio

La cantante lanzó un sencillo con alto contenido visual que marca el regreso de su banda tras cuatro años sin estrenos

Por O Globo / Brasil / GDA
Taylor Momsen sorprendió al protagonizar desnuda el videoclip “For I Am Death”, que marca el regreso de su banda The Pretty Reckless.
Taylor Momsen sorprendió al protagonizar desnuda el videoclip "For I Am Death", que marca el regreso de su banda The Pretty Reckless.







