La historia del misterioso rostro que aparece en ‘Shrek’ y que intriga a los fans desde hace 24 años

La mujer que aparece en una escena de ‘Shrek’ sigue sin ser identificada, a 24 años del estreno del primer filme.

En el minuto 21 del primer filme de Shrek, una imagen llamó la atención de los seguidores más observadores: la foto de una mujer real aparece en una ventana de una taquilla en Duloc.

La escena muestra al ogro y a su compañero Burro caminando hacia el castillo de Lord Farquaad.

El detalle sorprendió porque, a lo largo de toda la saga, ningún personaje visible había sido tomado del mundo real. Sin embargo, esta fotografía está presente tanto en la versión de Netflix como en el DVD original de 2001.

Un usuario de Reddit confirmó que la imagen también aparecía en una edición promocional enviada a votantes del Oscar en 2001, lo que descartó que fuera un error o una modificación posterior.

La incógnita sobre quién es la mujer sigue sin resolverse.

Entre las teorías, algunos especularon que se trataba de Cameron Diaz, voz de la princesa Fiona, basándose en una escena de la película Nuestro Tipo de Mujer (1996). Sin embargo, con versiones en 4K se evidenció que no era la actriz.

Otros sugirieron que podría tratarse de algún familiar o amiga de un animador del estudio.

En la misma escena, en la ventana opuesta, se aprecia la cabeza de Z, protagonista de AntZ (1998), lo que refuerza la idea de que podría ser un “easter egg” deliberado de DreamWorks.

Tras cuatro películas, una quinta prevista para junio de 2027 y una estatuilla del Oscar, el misterio de la mujer de Duloc sigue sin respuesta y continúa despertando la curiosidad de los fans.

