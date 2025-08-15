Viva

La historia del misterioso rostro que aparece en ‘Shrek’ y que intriga a los fans desde hace 24 años

Una foto escondida en ‘Shrek’ sigue siendo un misterio que ni Netflix ni el DVD original lograron explicar

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La mujer que aparece en una escena de ‘Shrek’ sigue sin ser identificada, a 24 años del estreno del primer filme.
La mujer que aparece en una escena de ‘Shrek’ sigue sin ser identificada, a 24 años del estreno del primer filme. (DreamWorks/DreamWorks)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaShrekDreamWorksCineCameron Diaz
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.