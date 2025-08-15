Viva

Influencer fue detenido por trata de personas y explotación sexual infantil

Hytalo Santos fue arrestado en São Paulo y enfrenta graves acusaciones por explotación de menores y trata de personas

Por O Globo / Brasil / GDA
El influencer brasileño Hytalo Santos quedó bajo arresto por presunta trata y explotación sexual infantil en São Paulo.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

