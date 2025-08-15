Influencer fue detenido por trata de personas y explotación sexual infantil

El influencer brasileño Hítalo José Santos Silva, conocido en redes sociales como Hytalo Santos, fue detenido este viernes en São Paulo. El hombre de 28 años estaba bajo investigación por trata de personas y explotación sexual infantil, luego de una denuncia hecha en un video del youtuber Felca, que lo señalaba también por pedofilia y explotación de menores.

El arresto ocurrió un día después de que un juez emitiera una orden de allanamiento a su residencia. Cuando las autoridades ingresaron, la mansión se encontraba vacía, aunque la lavadora estaba en funcionamiento. Personal del condominio informó que el influencer había salido antes en un automóvil con varios equipos.

Contenidos con menores y sexualización

El caso salió a la luz tras la publicación de un video titulado "adultización", que acumuló cerca de 40 millones de reproducciones. En él se mostraban contenidos de Hytalo donde aparecían niños y adolescentes sexualizados, incluso en situaciones íntimas entre menores.

Tras la difusión del caso, Meta eliminó las cuentas de Instagram de Hytalo y de Kamylinha Santos, adolescente de 17 años que participaba en los videos y se presentaba como su “hija adoptiva”. Según el propio influencer, el Ministerio Público de la Paraíba ya lo había denunciado en 2024 por los mismos delitos.

Hace tres meses, Kamylinha y Hytalo anunciaron que la joven estaba embarazada de Hyago Santos, hermano del influencer y mayor de edad. Dos meses después, ella sufrió un aborto espontáneo.

¿Quién es Hytalo Santos?

Originario de Cajazeiras, Brasil, se hizo popular en redes sociales por “adoptar” menores, emancipados o no, a quienes llamaba sus “crias”. Estos vivían en propiedades donde se organizaban reality shows transmitidos en Internet.

Los videos incluían dinámicas y juegos con contenido sexual. Con el tiempo, otros menores influencers se sumaron al grupo denominado “Turma do Hytalo”. Kamylinha apareció por primera vez en sus redes en 2018, cuando tenía 12 años. En varias publicaciones y en el video de denuncia, se la ve en interacciones sexuales con jóvenes y bailando de forma sugestiva en eventos públicos y privados.

Antes del cierre de sus cuentas, Kamylinha tenía 11 millones de seguidores en Instagram y Hytalo más de 12 millones. El influencer también administraba la página “Fartura Premiações”, dedicada a rifas y sorteos.

Hytalo Santos y 'Kamylinha': El influencer y la adolescente tuvieron sus perfiles baneados por Instagram.

Medidas judiciales

El juez Adhailton Lacet ordenó la incautación de todos los dispositivos electrónicos de Hytalo, la suspensión de sus perfiles en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, y la eliminación de todo contenido en el que aparezcan menores.

También dispuso el alejamiento de adolescentes que vivían con él y medidas de protección a través del Consejo Tutelar, como el acogimiento en instituciones o con familiares. Un equipo multidisciplinario realizará estudios psicosociales y entrevistas especializadas para determinar más acciones.

El magistrado señaló que las pruebas evidenciaban violaciones graves a los derechos fundamentales de menores, incluyendo explotación de su imagen para monetización, exposición a contenidos inadecuados y posible incitación a la pornografía infantil.

Un día antes, el Ministerio Público de la Paraíba había logrado una medida cautelar para suspender sus perfiles, interrumpir la monetización y prohibir cualquier contacto con los menores involucrados.

