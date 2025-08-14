Sucesos

Exfutbolista del Twente y Premier League fue declarado culpable por narcotráfico ligado a Costa Rica

Ronnie Stam, campeón de la FA Cup con Wigan, fue declarado culpable en Países Bajos por narcotráfico y lavado de dinero

Por El País / GDA / Uruguay y Silvia Ureña Corrales
Ronnie Stam y su hermano se enfrentarían a duras condenas por supuestos envíos de droga desde Costa Rica a Europa.
Ronnie Stam condenado por narcotráfico de 50 millones de euros con ruta desde Costa Rica (ANP/ANP)







El País / GDA / Uruguay

Silvia Ureña Corrales

