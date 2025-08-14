Exfutbolista del Twente y Premier League fue declarado culpable por narcotráfico ligado a Costa Rica

Ronnie Stam condenado por narcotráfico de 50 millones de euros con ruta desde Costa Rica

Ronnie Stam de 41 años, exlateral neerlandés que brilló en el Twente y en la Premier League con el Wigan Athletic, fue condenado a 7 años de prisión por su participación en una red de narcotráfico internacional y lavado de dinero que salpicó a Costa Rica.

El futbolista ganó la Eredivisie en 2010 con el Twente y la FA Cup en 2013 con el Wigan, aunque no jugó la final ante el Manchester City por lesión.

Entre 2021 y 2022, fue vinculado al tráfico de casi dos toneladas de drogas, incluidas operaciones que involucraron el envío de 839 kilos de cocaína desde Costa Rica, financiados en diciembre de 2020 y cuyo destino final era el puerto de Róterdam.

Stam fue detenido junto a sus padres, su hermano Rudi y su pareja hace un año. Durante los allanamientos, la policía confiscó 100.000 euros en efectivo, un yate, tres vehículos y joyas.

La investigación se basó en el hackeo de un servicio de mensajería cifrada Sky-ECC, intervenido en el 2021 por las autoridades.

Estos textos vincularon a Ronnie con múltiples operaciones de tráfico, incluyendo otro cargamento de 700 kilos desde Chile y 20 kilos desde Brasil, además de actividades relacionadas con MDMA y gas de la risa (óxido nitroso).

“Este caso se refiere a cientos de kilos de cocaína en cada ocasión. Sostengo que Stam era un actor importante en el mundo de las drogas”, afirmó la fiscalía de Países Bajos durante una audiencia en Breda en junio pasado, la ciudad neerlandesa donde se ventilaba el proceso judicial.

En aquella época, las autoridades también revelaron que los hermanos Stam manejaban sumas millonarias sin respaldo legal, intercambiaban fotos con fajos de billetes y mantenían discusiones internas por fondos presuntamente desviados. Uno de esos conflictos incluyó la sustracción de 2,6 millones de euros por parte de uno de ellos, según detallaba la acusación.

Aunque Ronnie Stam admitió haber participado en un intento de contrabandear 20 kilos de cocaína desde Brasil a Frankfurt —incautados en Chile—, negó ser un “actor clave” en la organización criminal.

La Fiscalía de Breda lo encontró culpable de delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de activos, y ordenó además que devuelva 1,7 millones de euros obtenidos de estas actividades ilícitas.

Los despachos internacionales no detallaron qué ocurrió penalmente con el resto de los detenidos el año anterior.

Ronnie Stan jugó en el Twente entre el 2008 y el 2010, por lo que, por poco tiempo, compartió camerino con el costarricense Bryan Ruiz, quien militó en el periodo 2009 y el 2011.

Tras la final de la FA Cup, fichó con el Standard de Lieja belga, antes de regresar a los Países Bajos para reincorporarse al NAC Breda, club donde comenzó sus 14 años de carrera como jugador.

“Sin embargo, la investigación policial reveló que, tras su retirada como futbolista en 2016, se dedicó a la delincuencia”, agrega una publicación de The New York Times.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.