Estreno de la película ‘Americana’ de Sydney Sweeney fracasó en taquilla tras polémica por campaña de jeans

Americana abrió en 1.100 salas con baja recaudación y quedó en el puesto 16 de la taquilla estadounidense.

El primer estreno de la actriz Sydney Sweeney en cines de Estados Unidos después de la controversia por una campaña publicitaria de jeans generó un fuerte revés en las taquillas.

El drama policial Americana recaudó solo $840.000 durante su primer fin de semana en cartelera, según informó The Hollywood Reporter.

La cinta, dirigida y escrita por Tony Tost, presenta a Sweeney como parte de un grupo que busca una prenda ceremonial indígena de gran valor. El elenco incluyó a Paul Walter Hauser, Eric Dane y la cantante Halsey. La fecha de estreno en Costa Rica y el resto de Latinoamérica no se ha anunciado.

En semanas recientes, Sweeney fue criticada por un anuncio de la marca American Eagle. La campaña fue señalada por referencias a la eugenesia y por la objetificación de la actriz.

En el video promocional ella mencionaba que su “composición corporal era fruto de sus genes”, mientras la producción centraba la atención en su escote, pese a que se presentó como una iniciativa contra la violencia doméstica.

En medio de la polémica también trascendió que Sweeney mantiene afiliación con el Partido Republicano de Donald Trump.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la recaudación de Americana ubicó al filme en la posición 16 de la taquilla estadounidense en su fin de semana de estreno. En general, los primeros días representan el mayor ingreso de un largometraje en cartelera.

La película debutó en 1.100 salas de cine en Estados Unidos, con una media de $460 por complejo.

La productora Lionsgate, encargada de su distribución, respondió a las consultas sobre el bajo rendimiento señalando que Americana forma parte de una estrategia multiplataforma que incluye video bajo demanda. La empresa afirmó que el desempeño en cines no constituye una decepción financiera.

Sydney Sweeney participó anteriormente en la serie The White Lotus y en películas como Era una vez en… Hollywood (2019), Con todos menos contigo (2023), Madame Web (2024) e Inmaculada (2024).

