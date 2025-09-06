Justin Bieber sorprendió al publicar sensual foto de Hailey: sus fans celebran el gesto

Justin Bieber compartió fotos sensuales de Hailey y ganó elogios, aunque resurgieron críticas por una publicación polémica del pasado.

Justin Bieber, de 31 años, sorprendió este viernes 5 de setiembre al publicar en redes sociales una imagen de su esposa, Hailey Bieber, de 28 años, que generó una ola de reacciones.

En la fotografía, la modelo posó con una blusa verde abierta, luciendo un estilo sensual y usando gafas oscuras. En la segunda imagen del mismo post, Hailey lució un atuendo más casual. Bieber acompañó la publicación con un único emoji.

Poco antes, la propia Hailey había compartido esas mismas fotografías en su perfil.

En los comentarios, los usuarios celebraron el gesto. Algunos calificaron a Bieber como “el último romántico” y otros destacaron su apoyo como esposo.

La publicación surgió casi al mismo tiempo que el lanzamiento de su más reciente producción musical, Swag II, álbum que llegó por sorpresa. En julio, el artista ya había presentado su sétimo disco de estudio, Swag.

Bieber y Hailey se casaron en 2018. En 2024, anunciaron el nacimiento de su primer hijo, llamado Jack Blues.

Las críticas por una publicación anterior sobre Hailey Bieber

El reciente gesto de Justin contrastó con una polémica pasada que involucró también a su esposa. En esa ocasión, el cantante compartió una publicación para celebrar que Hailey apareció en la portada de la revista Vogue, pero lo hizo con un tono que fue mal recibido.

En esa publicación, Bieber recordó una discusión pasada con Hailey, durante la cual le dijo que “jamás estaría en la portada de Vogue”.

El mensaje fue considerado inapropiado por muchos usuarios, quienes afirmaron que Bieber convirtió el logro de su esposa en una historia personal negativa. Tras recibir numerosas críticas, editó la publicación original y eliminó el texto.

