¿Qué pasó con Justin Bieber? Cantante se muestra irreconocible y el mismo día lanza álbum sorpresa

El cantante Justin Bieber, de 31 años, sorprendió este 4 de setiembre con un aspecto completamente diferente al ser fotografiado en Hollywood, California, mientras salía de un estudio de grabación.

El artista, conocido por sus constantes cambios de imagen, lucía una barba espesa, un piercing en la nariz y un adhesivo antiacné en la frente.

El intérprete se encontraba en el asiento del pasajero de un automóvil y mantuvo una actitud reservada frente a los fotógrafos. Este look se suma a otros estilos recientes, como el que presentó en febrero con bigote prominente o en marzo, cuando se mostró completamente afeitado.

Justin Bieber was seen with a full beard and shaved head just hours before he dropped his surprise new album, “SWAG II.” 📸: BACKGRID pic.twitter.com/zoZ4T9U5K2 — Page Six (@PageSix) September 5, 2025

Por su parte, a más de 4.000 kilómetros de distancia, su esposa, la modelo Hailey Bieber, de 28 años, fue vista esa misma noche en Nueva York, mientras abandonaba el exclusivo Club 22. La también empresaria llamó la atención con un llamativo atuendo que incluía una camisa de cetín esmeralda.

04.09 | Hailey Bieber foi vista chegando ao hotel The Twenty Two em Manhattan, Nova York.



+14 fotos em: https://t.co/ykyFS7YRUF pic.twitter.com/NLkzzHnYrT — HBBR Mídias (@hbbrmidias) September 5, 2025

Un lanzamiento que revolucionó las plataformas de audio

Horas más tarde de esa aparición, Justin Bieber lanzó su nuevo álbum titulado Swag II, apenas dos meses después de publicar Swag, el cual marcó su regreso tras un silencio discográfico de cuatro años.

La estrategia de promoción fue similar a la empleada en su disco anterior. En sus redes sociales, el canadiense publicó una cuenta regresiva mediante imágenes de puntos turísticos internacionales como en Canadá, Estados Unidos y Francia, donde se reflejaba el nombre del nuevo álbum.

También compartió capturas de pantalla con mensajes de seguidores que pedían su estreno.

El proyecto se divide en dos partes, identificadas como disco 1 y disco 2. El tiempo de reproducción completo supera las dos horas, aunque no todas las pistas son nuevas. De hecho, las canciones de Swag fueron incorporadas en el segundo disco de esta nueva entrega.

En ese bloque también se encuentran dos temas inéditos titulados WALKING AWAY y FORGIVINESS, lo que ha generado múltiples reacciones en plataformas sociales por parte de sus fanáticos.

