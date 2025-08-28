Viva

Exesposo de Britney Spears rompe el silencio luego de que la cantante calificara el matrimonio como sus ‘años más difíciles’

El actor reaccionó luego de que Spears calificó su relación como una falsa distracción durante uno de los momentos más difíciles de su vida

Por O Globo / Brasil / GDA
Britney Spears y Sam Asghari durante el día de su boda. Tras 14 meses trasciende separación de la pareja
El actor dijo que siempre amó a Britney Spears y que su relación fue real, pese a los desafíos y la breve duración del matrimonio







