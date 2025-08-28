Exesposo de Britney Spears rompe el silencio luego de que la cantante calificara el matrimonio como sus ‘años más difíciles’

El actor dijo que siempre amó a Britney Spears y que su relación fue real, pese a los desafíos y la breve duración del matrimonio

Sam Asghari rompió el silencio sobre su matrimonio con Britney Spears, después de que la cantante describió esa etapa como los “años más difíciles” de su vida. El actor y modelo emitió una declaración pública luego del relato de la artista en redes sociales, donde mencionó el impacto emocional de su relación.

La pareja se conoció en 2016 durante la grabación de un videoclip. Se casaron en junio de 2022 y se separaron oficialmente en 2024.

En palabras difundidas por su representante, Asghari afirmó que el matrimonio fue real para él. Indicó que, aunque duró poco más de un año, compartieron siete años juntos. Expresó que sintió amor por Spears y que le desea lo mejor.

Reflexiones de Britney provocaron la reacción

Britney Spears, de 43 años, compartió una reflexión extensa en Instagram. Según la revista People, relató que durante el matrimonio no pudo comunicarse con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, producto de su relación con Kevin Federline.

En esa publicación, que desapareció de su perfil el martes, la cantante dijo que su mecanismo para sobrevivir fue la negación y las lágrimas. Aseguró que el matrimonio con Sam funcionó como una distracción emocional en una etapa difícil.

Asghari admitió beneficios y desafíos

En entrevista con Page Six de SiriusXM, Asghari admitió que la relación le dio visibilidad. Explicó que una relación pública sirve como plataforma, aunque también reconoció que ya estaba avanzando en su carrera artística.

Señaló que conocer a Spears en un set de grabación fue parte de su camino actoral. Sin embargo, dijo que estar casado con una figura tan reconocida generó obstáculos y que tuvo que esforzarse más para demostrar su talento.

Asghari continúa en el mundo del espectáculo

Actualmente, Sam Asghari sigue trabajando en el entretenimiento. Participó en las series Hacks y Dollface, y recientemente integró el elenco de The Traitors, donde fue eliminado en el noveno episodio como uno de los concursantes “Faithful”.

