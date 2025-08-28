Del ‘Gangnam Style’ a escándalo médico: cantante K-Pop bajo investigación por uso irregular de fármacos

Psy es investigado en Corea del Sur por retiro irregular de medicamentos controlados con ayuda de terceros desde hace tres años.

El cantante surcoreano Psy, conocido por el éxito mundial Gangnam Style, enfrenta una investigación policial en Seúl por la presunta adquisición ilegal de medicamentos controlados a través de intermediarios.

Según información revelada por el medio británico The Sun, el artista de 47 años, identificado legalmente como Park Jae-sang, habría obtenido recetas para fármacos como Xanax y Stilnox sin realizar consultas presenciales, requisito obligatorio bajo la legislación surcoreana.

LEA MÁS: Meghan Trainor sorprende con figura renovada y un look llamativo en estreno de serie en Los Ángeles

Las autoridades investigan si desde 2022 se ejecutó este procedimiento con apoyo de su representante y otras personas cercanas, quienes se encargaban de retirar los medicamentos en farmacias.

La denuncia anónima que originó el caso permitió a los investigadores decomisar documentos en un hospital universitario.

Un médico, que también figura como sospechoso, es acusado de violar la Ley de Servicios Médicos. Este profesional defendió su actuación al argumentar que el tratamiento fue realizado de manera remota.

La disquera del artista, P Nation, reconoció fallos en los procedimientos administrativos. En un comunicado, aseguró que no hubo uso de poderes legales para las recetas, aunque terceros sí retiraron medicamentos en nombre del cantante.

La empresa ofreció disculpas y explicó que Psy padece insomnio crónico, por lo cual usó dichos tratamientos bajo supervisión médica.

El propio artista calificó la situación como una negligencia. Señaló que lamenta la preocupación causada y confirmó su colaboración con las autoridades.

LEA MÁS: Chris Martin rompe el silencio tras el escándalo de infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot en pleno concierto

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.