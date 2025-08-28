Viva

Del ‘Gangnam Style’ a escándalo médico: cantante K-Pop bajo investigación por uso irregular de fármacos

El artista habría recibido medicamentos como Xanax y Zolpidem sin consultas médicas, con ayuda de terceros desde 2022

Por O Globo / Brasil / GDA
Psy es investigado en Corea del Sur por retiro irregular de medicamentos controlados con ayuda de terceros desde hace tres años.







