Meghan Trainor sorprende con figura renovada y un look llamativo en estreno de serie en Los Ángeles

La cantante de 31 años mostró una transformación física notable durante la presentación de ‘The Paper’, serie derivada de ‘The Office’

Por O Globo / Brasil / GDA
Meghan Trainor asistió al estreno de ‘The Paper’ con nueva imagen y un atuendo que destacó su cambio físico reciente.
