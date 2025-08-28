Meghan Trainor sorprende con figura renovada y un look llamativo en estreno de serie en Los Ángeles

Meghan Trainor asistió al estreno de ‘The Paper’ con nueva imagen y un atuendo que destacó su cambio físico reciente.

La cantante estadounidense de All About That Bass, Meghan Trainor, acaparó la atención durante el lanzamiento de la serie de comedia The Paper, realizado en el histórico cine Harmony Gold de Los Ángeles.

La artista de 31 años sorprendió con un notorio cambio físico, luego de haber bajado de peso y de haberse sometido a una cirugía para colocarse implantes de silicón. Durante el evento, Trainor lució un atuendo con un escote pronunciado y posó sonriente ante las cámaras que cubrieron la alfombra roja.

La intérprete asistió al evento acompañada por su esposo, el actor Daryl Sabara, conocido por su papel protagónico en la franquicia cinematográfica Pequeños Espías. Ambos comparten la crianza de sus dos hijos.

The Paper es un spin-off de la exitosa serie The Office y congregó a diversas figuras del entretenimiento durante su noche de estreno. La aparición de Trainor generó comentarios en redes sociales debido a su transformación reciente.

En días previos, la cantante compartió un video en TikTok donde reaccionó a los comentarios sobre su nuevo aspecto. En la publicación, aparece haciendo sincronización de labios con la canción Her de Megan Thee Stallion, en un tono desafiante y empoderado.

Meghan Trainor cuenta con una discografía de seis álbumes de estudio, entre ellos Title (2015), Thank You (2016), Treat Myself (2020), A Very Trainor Christmas (2020), Takin’ It Back (2022) y su producción más reciente, Timeless (2024).

