Viva

Chris Martin rompe el silencio tras el escándalo de infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot en pleno concierto

El cantante se refirió con ironía al video viral que exhibió una infidelidad en pleno concierto de Coldplay, lo que provocó la renuncia de dos ejecutivos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Andy Byron pidió perdón tras ser captado con una colega en un concierto. El hecho se volvió viral y sacudió su imagen.
Chris Martin aludió con humor al escándalo de infidelidad captado en un concierto de Coldplay, que derivó en renuncias laborales. (Rafael Pacheco/Pop Base)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaColdplayAndy ByronKristin Cabot
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.