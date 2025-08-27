Chris Martin rompe el silencio tras el escándalo de infidelidad de Andy Byron y Kristin Cabot en pleno concierto

Chris Martin aludió con humor al escándalo de infidelidad captado en un concierto de Coldplay, que derivó en renuncias laborales.

El cantante Chris Martin abordó por primera vez el incidente de infidelidad que se viralizó durante un concierto de Coldplay en Estados Unidos, donde una cámara captó a dos ejecutivos en una actitud comprometedora. El hecho ocurrió el pasado 16 de julio en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.

Durante el espectáculo, las cámaras del estadio mostraron en pantalla gigante al exCEO de Astronomer, Andy Byron, abrazando de manera afectuosa a Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa.

El gesto expuso la infidelidad de ambos, quienes estaban casados con otras personas, y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Días después, Chris Martin hizo una alusión indirecta al tema en uno de sus conciertos en Inglaterra. El músico explicó al público que la cámara utilizada en los eventos de Coldplay no era una kiss cam, sino un jumbotron, tecnología que la banda ha empleado durante mucho tiempo para saludar a asistentes seleccionados.

El artista mencionó que, en ocasiones, estos saludos provocaban un “escándalo internacional”, aunque la intención siempre fue simplemente destacar a algunas personas del público. La aclaración despertó risas y aplausos entre los presentes.

Accidentalmente exponen infidelidad en concierto de Coldplay

Ya el 19 de julio, durante otro concierto en el Camp Randall Stadium, en Madison, Wisconsin, Martin había advertido al público sobre la posibilidad de aparecer en las pantallas del estadio. Invitó en tono de broma a maquillarse si no lo habían hecho, pues podrían salir en cámara. Esta intervención también generó un ambiente distendido.

El caso, sin embargo, tuvo consecuencias graves para los involucrados. Tanto Andy Byron como Kristin Cabot renunciaron a sus cargos en la empresa Astronomer. La junta directiva aceptó las dimisiones luego de que la empresa señalara que sus líderes deben actuar con altos estándares de conducta y responsabilidad.

Astronomer subrayó que se mantiene fiel a los valores que han guiado a la compañía desde su fundación. En un comunicado citado por The Hollywood Reporter, la firma destacó que los estándares esperados no se cumplieron en este caso.

